الكويت تسجل 571 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الأحد 23/أغسطس/2020 - 02:35 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات
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سجلت وزارة الصحة الكويتية، اليوم الأحد، 571 إصابة جديدة بمرض كورونا المستجد "كوفيد-19"، خلال الـ24 ساعة الماضية.

 

وأعلنت وزارة الصحة الكويتية، أن إجمالي عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا المسجلة في البلاد وصل إلى 80528 حالة.

 

وشهدت الكويت، ارتفاعا جديدا في عدد الإصابات والوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، وفقا لوكالة الأنباء الكويتية.

 

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة، شفاء 537 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية ليبلغ مجموع عدد حالات الشفاء من المرض 72307 حالات.


وفي وقت سابق، أعلنت السلطات الصحية في الكويت، عن شفاء 506 حالات من فيروس كورونا، ليرتفع الإجمالي إلى 71.770 حالة.

 

وأشارت السلطات الصحية الكويتة، إلى أن تلك الحالات تمثلت إلى الشفاء بعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة والخطوات المتبعة بهذا الشأن.

 

أعلنت السلطات الصحية في الكويت، اليوم الخميس، عن تسجيل 622 إصابة جديدة بفيروس كورونا، حسبما ذكرت وسائل إعلام محلية.

 

وفي وقت سابق، سجلت وزارة الصحة في الكويت، 622 إصابة جديدة بمرض كورونا المستجد في الساعات الـ24 الماضية ليرتفع بذلك اجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 76827 حالة.

 

وشهدت الكويت، ارتفاعًا جديدًا في عدد حالات الإصابة والوفاة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية.


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