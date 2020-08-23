آخر تطورات إصابة نجم الزمالك بعد تدخل وليد سليمان في القمة
الأحد 23/أغسطس/2020 - 02:35 م
رامي بيشاي
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أجرى محمد عبدالشافي الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بالنادي عملية جراحية ناجحة اليوم بأحد مستشفيات المهندسين بعد إصابته بكسر في عظمة الترقوة خلال مباراة الأهلي أمس.
وكان الفريق قد حقق الفوز على الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدف ضمن منافسات الجولة ٢١ من بطولة الدوري الممتاز.
وقام اللاعب خلال الجراحة التي أشرف عليها الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق بتركيب شريحة ومسامير من أجل تثبيت الكسر الذي تعرض له بعد كرة مشتركة مع وليد سليمان لاعب الأهلي في الدقائق الأخيرة من المباراة ادت لخروجه مصابا قبل دقائق من نهاية المواجهة.
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