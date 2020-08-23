قيادات الوفد يزورون أضرحة زعماء الحزب لإحياء ذكرى رحيلهم

الأحد 23/أغسطس/2020 - 02:29 م
بوابة الفجر
عبداللطيف هيبة
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شارك عدد من قيادات وأعضاء حزب الوفد، برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة، اليوم الأحد، في إحياء ذكرى رحيل زعماء الوفد الثلاثة سعد باشا زغلول ومصطفى باشا النحاس وفؤاد باشا سراج الدين.

وتوافد عدد من قيادات حزب الوفد وأعضاء الهيئة العليا وشباب بيت الأمة من جميع المحافظات على ضريح سعد زغلول في منطقة وسط البلد، حاملين أعلام حزب الوفد، مرددين هتافات: "عاش الوفد ضمير الأمة".
وأعرب الحضور عن سعادتهم بالمشاركة في إحياء ذكرى رحيل زعماء الأمة الذين أسسوا إلى الدولة المصرية العصرية الحديثة، وزرعوا الوحدة الوطنية في نفوس الشعب المصري.

وقال المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس حزب الوفد، إن زعماء بيت الأمة أرخ لهم المؤرخون بأنهم قادوا أعظم ثورة شعبية في العالم، بإرادة أمة وزعامة زعيم.

وأضاف أبوشقة أن زعماء الوفد دافعوا دفاعا وطنيا عن الأرض المصرية وتحقيق الاستقلال التام للدولة المصرية وأسسوا للوحدة الوطنية التي شعارها الدين لله والوطن للجميع والهلال الذي يحتض الصليب.

وأكد رئيس حزب الوفد أن الشعب المصري خرج وجمع ٣ مليون توكيل في وقت كان عدد سكان مصر ٦٠ مليون نسمة، ليتحدث سعد زغلول باسم الأمة للدفاع عن القضية الوطنية.
قيادات الوفد يزورون أضرحة زعماء الحزب لإحياء ذكرى رحيلهم
قيادات الوفد يزورون أضرحة زعماء الحزب لإحياء ذكرى رحيلهم
قيادات الوفد يزورون أضرحة زعماء الحزب لإحياء ذكرى رحيلهم
قيادات الوفد يزورون أضرحة زعماء الحزب لإحياء ذكرى رحيلهم
قيادات الوفد يزورون أضرحة زعماء الحزب لإحياء ذكرى رحيلهم
قيادات الوفد يزورون أضرحة زعماء الحزب لإحياء ذكرى رحيلهم
قيادات الوفد يزورون أضرحة زعماء الحزب لإحياء ذكرى رحيلهم
قيادات الوفد يزورون أضرحة زعماء الحزب لإحياء ذكرى رحيلهم

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