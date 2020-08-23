7 معلومات عن مبادرة "السيسي" لعلاج مليون أفريقي

أعلنت وزارة الصحة خلال الساعات الأخيرة، عن تفعيل مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي لعلاج مليون إفريقي، ضمن متابعة الرئيس لأهمية مشاركة مصر في علاج أبناء القارة السمراء.





وقالت الدكتورة هالة زايد وزير الصحة والسكان، هناك مبادرة لعلاج مليون أفريقي في 9 دول، ويتم الآن العمل على علاج 250 ألف مواطن أفريقي من فيروس سي، كما يتم تقديم دعم مادي ومعنوي.





وفيما يلي يقدم "الفجر" أبرز المعلومات عن مبادرة علاج مليون إفريقي التي أطلقت تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي:





1- المبادرة أعلن عنها للمرة الأولى في مارس الماضي، بعد نجاح حملة 100مليون صحة في مصر لعلاج المواطنين من فيروس سي.





2- تستهدف المبادرة القضاء على فيروس سي في 14 دولة إفريقية، لذا أرسلت مصر أكثر من 200الف جرعة لعلاج فيروس سي، فضلا عن أجهزة البي سي آر.





3- حتى الآن أجرى مسحات فيروس سي 34 ألف مواطن في ثلاث دول مختلفة وهم جنوب السودان وتشاد واريتيريا، ووجهت مصر الحالات الايجابية لاجراء فحص بي سي آر.





4- تعمل مصر على تدريب الجانب السوداني من قبل الفريق الطبي المصري على إجراء المسحات الخاصة بالفيروسات الكبدية، والتدريب سيشمل الأطباء والصيادلة ومسؤولي معامل التحاليل بحيث يتم نقل تجربة وخبرة مصر في المبادرة الرئاسية "100 مليون صحة" للقضاء على "فيروس سي" والكشف عن الأمراض غير السارية إلى جنوب السودان.





5- تم إرسال جرعات لعلاج "فيروس سي" مع الفريق الطبي المصري، الذي تستمر زيارته مدة شهر لجنوب السودان، على أن يبقى هناك ممثلًا للجنة الفيروسات الكبدية بعد عودة الفريق الطبي، لمتابعة تلقي علاج المرضي المصابين، كم تم إرسال فريق طبي إلى دولة تشاد في الأسبوع الأول من لعلاج المواطنين بتشاد.





6- تدعم منظمة الصحة العالمية تنفيذ خطوات هذه المبادرة عن طريق الربط بين الممثلين المعنيين بالمنظمة في مكتبيها لإقليم شرق المتوسط والأفريقي على حد سواء، للتأكد من سرعة ودقة تحقيق الأنشطة المخطط لها.





7- انطلقت في الساعات الأخيرة عملية تسجيل المواطنين السودانيين في هذه المبادرة والتي تستهدف علاج 250 ألف مواطن سوداني.



