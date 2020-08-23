المشدد 7 سنوات لعاطل ضرب مواطن حتى الموت بالسيدة زينب

الأحد 23/أغسطس/2020 - 02:26 م
متهم
متهم
مـروة هيـكل
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قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار ياسر طه رفاعى، بمعاقبة المتهم " أنور. م"، بالسجن المشدد 7 سنوات ومصادرة السلاح المضبوط، لاتهامه بضرب مواطن حتى الموت بالسيدة زينب.

صدر الحكم برئاسة المستشار ياسر طه رفاعى، وعضوية المستشارين هيثم الطنطاوى وأحمد الحوفى، وأمانة سر عادل ربيع الشيخ.

وأسندت النيابة للمتهم "أنور.م"، تهمة ضرب المجنى عليه " ح.م"، بأن طعنه بسلاح أبيض "سكين"، فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعى المرفوق بالتحقيقات، ولم يقصد من ذلك قتلا ولكن الضرب أفضى إلى موته، على النحو المبين بالتحقيقات.

كما أسندت النيابة للمتهم تهمة حيازة سلاح أبيض "سكين" بدون مصوغ قانونى، وفى غير الأحوال المصرح بها قانونًا.

وشهد معاون مباحث قسم السيدة زينب، إنه تلقى إخطارًا بوجود شجار بين مواطنين بمحيط دائرة القسم، وعلى الفور توجه لمحل الشجار، وفور وصوله عثر على المجنى عليه فارق فى دمائه، وتم نقله للمستشفى ولكنه توفى على الفور، وتم ضبط المتهم والسلاح الأبيض بحوزته، وبمواجهته اعترف بضرب المجنى عليه، ولم يكن قاصدًا قتله.

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