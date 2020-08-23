رئيس الوزراء الصيني يتوقع نمو اقتصاد بلاده هذا العام

الأحد 23/أغسطس/2020 - 02:24 م
بوابة الفجر
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قال رئيس الوزراء الصيني لي كه تشيانغ إن اقتصاد بلاده ربما يشهد نموا هذا العام، حسبما أفادت الإذاعة الرسمية اليوم، وذلك على الرغم من تأثير جائحة كوفيد-19.


وبحسب  (رويترز) نما ثاني أكبر اقتصاد في العالم 3.2 بالمئة على أساس سنوي في الربع الثاني من السنة، متعافيا من انكماش غير مسبوق بالتزامن مع انتهاء إجراءات الإغلاق الشامل بسبب فيروس كورونا وتكثيف صناع السياسات إجراءات التحفيز تصديا للصدمة الناجمة عن الأزمة.

وأضاف لي أن الحكومة تتوقع خلق أكثر من تسعة ملايين وظيفة جديدة بالمدن هذا العام. 
 

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