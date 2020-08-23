الشخصية الغائبة.. الصقر يكشف سر تفوق الزمالك على الأهلي

أكد أحمد حسن قائد منتخب مصر السابق، أن بعض لاعبي الأهلي أصبحوا يفتقدون للشخصية داخل الملعب، على عكس لاعبي الزمالك الذين أصبحت لديهم القدرة على تحمل الضغوط.





وقال أحمد حسن عبر برنامجه "ملعب الصقر" المذاع عبر راديو مصر: "الأهلي كان يفوز في بعض المباريات بشخصية لاعبيه داخل الملعب، والفريق حاليا يفتقد للقائد الحقيقي".





وأضاف:" الزمالك أصبح لديه لاعبين مميزين يتحملون الضغوط مثل فرجاني ساسي وطارق حامد وأوباما وغيرهم من اللاعبين".





وتابع:" فايلر كان يعاني من ظروف صعبة في ظل الغيابات والايقافات، ولكن في مباراة الزمالك كان يجب الاستعانة باللاعبين الذين يتحملون الضغوط".





وأكمل:" الزمالك كان أجهز من الأهلي وأفضل كثيرا، لذلك كان يجب مشاركة وليد سليمان وأحمد فتحي من بداية المباراة، لأنهم أصحاب الخبرات، الفريق كان يفتقد للاعب القائد، الفريق الأحمر كان في حاجة لشخصية قوية داخل الملعب بشكل أساسي".





وواصل:" أحمد فتحي كان يجب أن يشارك أساسيا، خاصة أنه لاعب صاحب خبرات كبيرة، وكذلك وليد سليمان كان يجب الدفع به من بداية اللقاء، من أجل إعطاء دفعة معنوية للاعبين الذين يفتقدون للخبرات، وشخصية النادي الأهلي".











