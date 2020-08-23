25 أكتوبر.. الحكم في إعادة محاكمة متهم بـ"خلية الجيزة الإرهابية"

قررت الدائرة 5 إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، حجز إعادة محاكمة متهم سبق الحكم عليه بالسجن المشدد 10 سنوات فى القضية المعروفة بـ"خلية الجيزة الإرهابية" لجلسة 25 أكتوبر المقبل للنطق بالحكم





صدر القرار برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى وعضوية المستشارين وجدى عبد المنعم والدكتور على عمارة،





كانت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة، قضت في أكتوبر من عام 2017، بأحكام ما بين الإعدام والمؤبد والسجن المشدد للمتهمين.



