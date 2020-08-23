ضبط 157 ألف كتاب دراسي مخالف بمطبعة بالخصوص
الأحد 23/أغسطس/2020 - 02:19 م
محمد ضوه
Advertisements
تمكنت أجهزة الأمن بالقليوبية، اليوم الأحد، من ضبط مطبعة في مدينة الخصوص بها قرابة 157 ألف كتاب دراسي وكتاب ديني بدون تصريح، وجرى التحفظ على المطبعة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.
وتلقى اللواء فخر العربي إخطارًا يفيد بتمكن الإدارة العامة للمصنفات بمديرية الأمن من ضبط مطبعة ومخازن بدائرة قسم شرطة الخصوص، لطبع مالكها كتب دراسية خارجية بدون تصريح، وكذا تخزين الكتب الدينية بدون تفويضات أو فواتير شراء من أصحاب الحقوق المادية والأدبية.
وبمداهمة المطبعة جرى ضبط عدد 157000 نسخة لكتب دينية دراسية خارجية جميعها بدون تصريح بالطباعة والتوزيع من الجهات المختصة، وبدون فواتير شراء من دور النشر أصحاب الحقوق المادية والأدبية بالمخالفة للقانون وتولت النيابة التحقيق.
شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا