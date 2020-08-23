ضبط 157 ألف كتاب دراسي مخالف بمطبعة بالخصوص

تمكنت أجهزة الأمن بالقليوبية، اليوم الأحد، من ضبط مطبعة في مدينة الخصوص بها قرابة 157 ألف كتاب دراسي وكتاب ديني بدون تصريح، وجرى التحفظ على المطبعة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.





وتلقى اللواء فخر العربي إخطارًا يفيد بتمكن الإدارة العامة للمصنفات بمديرية الأمن من ضبط مطبعة ومخازن بدائرة قسم شرطة الخصوص، لطبع مالكها كتب دراسية خارجية بدون تصريح، وكذا تخزين الكتب الدينية بدون تفويضات أو فواتير شراء من أصحاب الحقوق المادية والأدبية.



