برلماني: مصر تسير على الطريق الصحيح في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

الأحد 23/أغسطس/2020 - 02:08 م
بوابة الفجر
عبداللطيف هيبة
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قال النائب محمد إسماعيل عضو مجلس النواب، إن مصر تسير على الطريق الصحيح في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بعد مشروعات البنية الأساسية والتحتية التي نفذتها داخل هذا القطاع المهم والحيوي والذي أصبح واحدا من أهم القطاعات الاقتصادية الناجحة داخل مصر.

وأكد "إسماعيل" في بيان اليوم، إن أكبر دليل على ذلك تصريحات الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التى أكد فيها أن مصر تقدمت 11 مركزا بآخر تقرير أصدرته Ookla العالمية بشأن سرعات الإنترنت حيث وصل متوسط السرعات إلى نحو 28.28 ميجابتثً وأن مصر تحتل المركز الرابع في أفريقيا بشأن متوسط عدد السرعات وعادة ما تكون المراكز متغيرة في نتائج التقرير الشهري والربع سنوي.

ووجه النائب محمد إسماعيل تحية قلبية للدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على نجاحه بكل كفاءة واقتدار وبدرجة امتياز مع مرتبة الشرف في تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي في كل مايتعلق من قضايا ومهام لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مطالبا من الدكتور عمرو طلعت العمل على توطين صناعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات داخل مصر من خلال التعاون الجاد والصادق مع وزارات الدولة للإنتاج الحربى والكهرباء والطاقة والبترول والصناعة والتجارة والهيئة العربية للتصنيع.

وأكد النائب محمد إسماعيل أن نجاح الدكتور عمرو طلعت في هذه المهمة سوف يجعل من مصر مركزا اقليميا كبيرا لتصدير كل مايتعلق من صناعات ومنتجات ومعدات في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للدول العربية والأفريقية ومختلف دول العالم، مطالبا من حكومة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء جميع أنواع الدعم للدكتور عمرو طلعت لتحقيق هذه المهمة.

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