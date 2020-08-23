إيران تسجل 2113 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الأحد 23/أغسطس/2020 - 02:07 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات
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أعلنت السلطات الصحية الإيرانية، تسجيل 2113 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي المصابين إلى 358905 شخصا.

 

وكشفت وزارة الصحة الإيرانية، أن 3841 مصابا بفيروس كورونا في حالة صحية حرجة، يرقدون حاليا في غرف العناية المركزة.

 

 كما تم تسجيل 141 وفاة جديدة، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 20643، أما عدد المتعافين فقد ارتفع إلى 309464.

 

وأضافت الصحة الإيرانية، أنه لا يزال الوضع الصحي في 26 إقليما إيرانيا، من أصل 31 خطيرا، حيث تم تصنيف 15 إقليما في وضع صحي أحمر بالنسبة لتفشي فيروس كورونا، وهي: طهران، قم، مازندران، غلستان، خراسان شمالي، أردبيل، أصفهان، خراسان رضوي، البرز، كرمان، سمنان، أذربيجان الشرقية، مركزي، يزد، جيلان.

 

ورفعت السلطات الإيرانية، حالة التأهب في 11 إقليما وهي: فارس، ايلام، لرستان، هرمزغان، زنجان، قزوين، أذربيجان الغربية، بوشهر، همدان، تشهار محل وبختياري، كهكيلوية وبويرأحمد.

 

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