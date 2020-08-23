عمر كمال يحتفل بوصوله لمليون ونصف متابع عبر "إنستجرام"

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احتفل المطرب عمر كمال، بوصوله لمليون ونضف متابع عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".



ونشر عمر، منذ قليل صورة له معرباً عن سعادته الشديدة بهذا العدد الهائل من المتابعين، وعلق علي الصورة قائلاً: "شكراً، وصلنا لمليون ونصف أخ وأخت منورني ومكبرني".



يشار أن المطرب عمر كمال، طرح أول أمس أغنيته الجديدة "فلوس فلوس"، والذي يتعاون فيها مع حمو بيكا ، وذلك عبر موقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب"، وحققت الأغنية نجاحاً كبيراً حيث وصلت لـ 80 ألف مشاهدة بعد خمس ساعات من طرحها.



"فلوس فلوس"، من غناء عمر كمال، وحمو بيكا، وكلمات إسلام المصرى، وتوزيع إسلام ساسو.