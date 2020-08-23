أنابيلا هلال تشع جمالُا وأنوثة بإطلالة أنيقة

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شاركت الإعلامية اللبنانية أنابيلا هلال، محبيها بإطلالة جديدة لها وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".





‏وعلقت أنابيلا قائله: "لا تستمر الحياة إلا بالتجاوزات يجب أن تتجاوز ندمك وتتجاوز هزيمتك وتتجاوز بعض الأشخاص أيضاً".





وكانت أنابيلا هلال، كانت قد حلت ضيفة على الفنان أحمد السقا، في برنامجه الرمضاني إغلب السقا وكانت الحلقة مميزة للغاية.





يذكر أن أنابيلا، قد حققت نجاحات كبيرة بعد تقديمها للموسم السابق من برنامج ذا فويس كيدز وحظيت باشادات كبيرة.