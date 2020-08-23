أنابيلا هلال تشع جمالُا وأنوثة بإطلالة أنيقة

الأحد 23/أغسطس/2020 - 02:03 م
بوابة الفجر
لمياء علي
Advertisements
شاركت الإعلامية اللبنانية أنابيلا هلال، محبيها بإطلالة جديدة لها وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".


‏وعلقت أنابيلا قائله: "لا تستمر الحياة إلا بالتجاوزات يجب أن تتجاوز ندمك وتتجاوز هزيمتك وتتجاوز بعض الأشخاص أيضاً".


وكانت أنابيلا هلال، كانت قد حلت ضيفة على الفنان أحمد السقا، في برنامجه الرمضاني إغلب السقا وكانت الحلقة مميزة للغاية.


يذكر أن أنابيلا، قد حققت نجاحات كبيرة بعد تقديمها للموسم السابق من برنامج ذا فويس كيدز وحظيت باشادات كبيرة.

أخبار تهمك

بعد جارسيا.. برشلونة يستهدف مدافع جديد من مانشستر سيتي

منذ ساعة و 13 دقيقة

نجم الزمالك السابق يطالب إدارة الأهلي بمعاقبة مروان محسن

منذ أقل من ساعتين

قرار عاجل من لجنة التخطيط بالأهلي بعد السقوط أمام الزمالك

منذ أقل من ساعة

طلب فايلر من الخطيب بعد الخسارة أمام الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

مانشستر سيتي يتجه لحسم صفقة برشلونة

منذ ساعتين

أحمد حسن يكشف سر تراجع مستوى نجم الأهلي أمام الزمالك

منذ ساعة و 19 دقيقة

قبل الشتاء.. طبيب يوجه مناشدة للمواطنين (فيديو)

منذ أقل من ساعتين

نادر شوقي يكشف حقيقة إصابة نجم الأهلي بالغضروف

منذ 40 دقيقة

بيريز يحدد بديل زيدان لقيادة ريال مدريد

منذ ساعتين و 52 دقيقة

أحمد سامي: على الخطيب التدخل السريع لإنقاذ الأهلي في إفريقيا

منذ 43 دقيقة

قيمة اشتراكات مترو الأنفاق بعد الزيادة الأخيرة (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

زيدان يطلب ضم "الشقيقين"

منذ حوالي 5 ساعات

فايلر يعطي الضوء الأخضر لرحيل نجمي الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل| أقل عدد إصابات ووفيات.. "الصحة" تصدر بيان مهم بشأن فيروس كورونا

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل - أول تعليق من فايلر عقب خسارة الأهلي أمام الزمالك

منذ حوالي 15 ساعة

صفقة تبادلية نارية بين برشلونة وأياكس هذا الصيف

منذ ساعتين و 29 دقيقة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
02:02 م

قرار عاجل من لجنة التخطيط بالأهلي بعد السقوط أمام الزمالك

قبل الشتاء.. طبيب يوجه مناشدة للمواطنين (فيديو)

01:06 م

فايلر يعطي الضوء الأخضر لرحيل نجمي الأهلي

10:35 ص

طلب فايلر من الخطيب بعد الخسارة أمام الزمالك

10:04 ص

صفقة تبادلية نارية بين برشلونة وأياكس هذا الصيف

12:31 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: أردوغان يصادر القضية الفلسطينية بحقائب دولارات قطر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة المجاميع المرتفعة تضرب المجتمع

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 9.. «الراية البيضا» زمن فضة المعداوى