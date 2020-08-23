الجونة يمنع الأهلي من الراحة عقب السقوط بالقمة

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يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر المدير الفني، تدريباته في الخامسة والنصف مساء اليوم على ملعب التتش بالجزيرة، استعدادًا لمواجهة الجونة، بالدوري العام.



ورفض فايلر منح اللاعبين راحة سلبية عقب الهزيمة أمام الزمالك، بثلاثية مقابل هدف وحيد بالمباراة التي أقيمت مساء أمس على ملعب القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين من الدوري العام.



ويعقد فايلر، محاضرة فنية مع اللاعبين قبل انطلاق المران لشرح بعض النقاط السلبية التي سقط فيها اللاعبين بمباراة القمة وأدت للهزيمة القاسية.



ويلتقي الأهلي نظيره الجونة، مساء يوم الأربعاء المقبل ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين من مسابقة الدوري المصري الممتاز.