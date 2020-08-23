أحمد الفيشاوي يشوق جمهوره لأغنية فيلمه الجديد "30 مارس"

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شوق الفنان أحمد الفيشاوي متابعيه لأغنية فيلمه الجديد 30 مارس، حيث نشر صورة له منذ قليل برفقة عفروتو ومروان موسي، وذلك عبر حسابه الرسمي بـ"إنستجرام".





وعلق علي الصورة قائلاً: "انتظروا أغنية "30 مارس".. مروان موسي وعفروتو".





فيلم "30 مارس"، تدور أحداثه فى إطار الإثارة والتراجيديا، وتعتمد قصته علي حادث مفاجئ يتسبب في انقلاب موازين أبطاله، وهو من تأليف حميد المدني، إخراج أحمد خالد موسى، وبطولة أحمد الفيشاوي، ‏دينا الشربيني، خالد الصاوي، إنجي المقدم، وأسماء أبواليزيد، ‏ندى موسى، صبري فواز، محمد شاهين، محمد جمعة، محمد على ‏رزق، أحمد خالد صالح.





يعد آخر أعمال الفيشاوي، فيلم "الحارث"، ويشارك في بطولته أحمد الفيشاوي، ياسمين رئيس، أسماء جلال، علي الطيب، عمرو عبد الجليل، باسم سمرة، أسماء أبو اليزيد، محمد علاء، محمود الليثي، رشدي الشامي، نهى عابدين، شريف البرداويلي، عارفة عبد الرسول، والفيلم من إنتاج شركة سكوب للإنتاج الفني والسينمائي، وتدور أحداث الفيلم في إطار تشويقي مثير.

