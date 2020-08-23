نادر شوقي يكشف حقيقة إصابة نجم الأهلي بالغضروف

الأحد 23/أغسطس/2020 - 02:20 م
محمد محمود
محمد محمود
محمد الصو
Advertisements
أكد نادر شوقي وكيل محمد محمود لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي سلامة اللاعب من الإصابة بقطع فى غضروف الركبة.

وقال شوقي في تصريحات له إن اللاعب خضع لفحوصات طبية فى ألمانيا مؤخرًا وأثبتت جميعها سلامته من الإصابة فى غضروف الركبة أو حاجته لجراحة به كما تردد مؤخرًا.

وأوضح أن اللاعب عاد من ألمانيا الجمعة الماضية بعد الاطمئنان على حالته ومع التأكد من عدم إصابته تماما بقطع في غضروف الركبة.

ويستأنف الأهلي تدريباته اليوم الأحد على ملعب التتش بالجزيرة استعدادا لمواجهة الجونة المقرر لها الأربعاء القادم في الدوري العام.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

نادر شوقي رياضة الاهلي الاخبار الرياضية اخبار الرياضة

أخبار تهمك

أحمد حسن يكشف سر تراجع مستوى نجم الأهلي أمام الزمالك

منذ ساعة و 21 دقيقة

نادر شوقي يكشف حقيقة إصابة نجم الأهلي بالغضروف

منذ 42 دقيقة

فايلر يعطي الضوء الأخضر لرحيل نجمي الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

نجم الزمالك السابق يطالب إدارة الأهلي بمعاقبة مروان محسن

منذ أقل من ساعتين

صفقة تبادلية نارية بين برشلونة وأياكس هذا الصيف

منذ ساعتين و 30 دقيقة

قرار عاجل من لجنة التخطيط بالأهلي بعد السقوط أمام الزمالك

منذ ساعة

عاجل - أول تعليق من فايلر عقب خسارة الأهلي أمام الزمالك

منذ حوالي 15 ساعة

قيمة اشتراكات مترو الأنفاق بعد الزيادة الأخيرة (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

طلب فايلر من الخطيب بعد الخسارة أمام الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

زيدان يطلب ضم "الشقيقين"

منذ حوالي 5 ساعات

قبل الشتاء.. طبيب يوجه مناشدة للمواطنين (فيديو)

منذ أقل من ساعتين

مانشستر سيتي يتجه لحسم صفقة برشلونة

منذ ساعتين

عاجل| أقل عدد إصابات ووفيات.. "الصحة" تصدر بيان مهم بشأن فيروس كورونا

منذ حوالي 15 ساعة

أحمد سامي: على الخطيب التدخل السريع لإنقاذ الأهلي في إفريقيا

منذ ساعة الا ربع

بيريز يحدد بديل زيدان لقيادة ريال مدريد

منذ ساعتين و 53 دقيقة

بعد جارسيا.. برشلونة يستهدف مدافع جديد من مانشستر سيتي

منذ ساعة و 15 دقيقة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
02:02 م

قرار عاجل من لجنة التخطيط بالأهلي بعد السقوط أمام الزمالك

قبل الشتاء.. طبيب يوجه مناشدة للمواطنين (فيديو)

01:06 م

فايلر يعطي الضوء الأخضر لرحيل نجمي الأهلي

10:35 ص

طلب فايلر من الخطيب بعد الخسارة أمام الزمالك

10:04 ص

صفقة تبادلية نارية بين برشلونة وأياكس هذا الصيف

12:31 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: أردوغان يصادر القضية الفلسطينية بحقائب دولارات قطر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة المجاميع المرتفعة تضرب المجتمع

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 9.. «الراية البيضا» زمن فضة المعداوى