نادر شوقي يكشف حقيقة إصابة نجم الأهلي بالغضروف

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أكد نادر شوقي وكيل محمد محمود لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي سلامة اللاعب من الإصابة بقطع فى غضروف الركبة.



وقال شوقي في تصريحات له إن اللاعب خضع لفحوصات طبية فى ألمانيا مؤخرًا وأثبتت جميعها سلامته من الإصابة فى غضروف الركبة أو حاجته لجراحة به كما تردد مؤخرًا.



وأوضح أن اللاعب عاد من ألمانيا الجمعة الماضية بعد الاطمئنان على حالته ومع التأكد من عدم إصابته تماما بقطع في غضروف الركبة.



ويستأنف الأهلي تدريباته اليوم الأحد على ملعب التتش بالجزيرة استعدادا لمواجهة الجونة المقرر لها الأربعاء القادم في الدوري العام.