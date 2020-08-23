بعد جارسيا.. برشلونة يستهدف مدافع جديد من مانشستر سيتي

الأحد 23/أغسطس/2020 - 01:47 م
اريك جارسيا
اريك جارسيا
محمود صبري
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مازال رونالد كومان المدير الفني لفريق برشلونة يبحث عن حلول لمشكلة الدفاع التي عاني منها الفريق الكتالوني في السنوات المؤخرة، والتي كانت سبب كبير في فقدان بطولة الليجا هذا الموسم، والخروج المزل من بطولة دوري أبطال أوروبا.

ووفقاً لصحيفة " موندو ديبورتيفو " فان المدرب الهولندي يطمح في التعاقد مع أنجلينو ظهير أيسر مانشستر سيتي والمُعار إلى صفوف لايبزيج الألماني هذا الموسم.

وخطف الظهير الأيسر صاحب الـ 23 عام أنظار المدير الفني لفريق برشلونة، بعد قيادة فريقه في الوصول إلى نصف نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

ويرغب كومان في التعاقد مع أنجلينو من أجل شغل الظهير الأيسر لبرشلونة الموسم المقبل، بعد رغبه المدرب الهولندي في رحيل الإسباني جوردي ألبا.

ومن جهه أخري وافق مانشستر سيتي على بيع اللاعب خلال الميركاتو الصيفي الحالي في حال وصول عرض يقدر بـ 30 مليون يورو.

يذكر أن مانشستر سيتي قد فعل خيار شراء أنجلينو في العام من فريق إيندهوفن مقابل 5.3 مليون يورو، وشارك اللاعب رفقه تشكيل بيب غوارديولا خلال 12 لقاء، قبل الذهاب إلى تشكيل ناغيلسمان مدرب فريق لايبزيج في يناير الماضي.



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