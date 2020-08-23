سقوط أخطر عنصر إجرامي بعد ارتكابه 33 قضية قتل بقنا

الأحد 23/أغسطس/2020 - 01:48 م
الداخلية
الداخلية
هبة عبد الحفيظ
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تمكن قطاع الأمن العام، برئاسة اللواء علاء الدين سليم، من ضبط العنصر الإجرامي شهرته حماده الكو عاطل (سن 36 والمسجل فئة أ"سرقات بالإكراه" والسابق إتهامه فى عدد 33 قضية "قتل، سرقة بالإكراه، سلاح، مخدرات، إتـلاف ،ضرب، شروع فى قتل" ومقيم دائرة مركز نقادة) والمطلوب ضبطه وإحضاره فى عدد 3 قضايا (قتل عمد - شروع فى قتل- شروع فى قتل) بمركز نقاده بقنا

ولدى وصول القوات بالقرب من منزل العنصر الإجرامى المذكور بادر ومعاونيه بإطلاق أعيرة نارية تجاهها، وعلى الفور أحكمت القوات التعامل معه بالمثل حتى تم إسكات مصدر النيران أسفر التعامل عن مقتل العنصر المذكور والعثور بجوار جثته على (بندقية آلية وعدد 10 طلقات من ذات العيار -2 طربة حشيش ).

- وتم مقتل إثنين من معاونيه كل من عاطل والسابق إتهامه فى قضية "سلاح نارى") وعُثر بجوار جثته على (بندقية آلية وعدد 7 طلقات من ذات العيار)، والثاني عاطل والسابق إتهامه فى قضية "سلاح أبيض") وعُثر بجوار جثته على (بندقية آلية وعدد 8 طلقات من ذات العيار)

وجاء ذلك في اطار خطة قطاع الامن العام تم القيام بحملة مكبرة برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة مفتشى القطاع وضباط إدارة البحث الجنائى بأمن قنا مدعومين بمجموعات قتالية ومدرعات من قطاع الأمن المركزى

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وفيةسياق آخر، ألقى ضباط مباحث القاهرة، القبض على صاحب شركات البناء مطلوب ضبطه للتنفيذ عليه في 118 حكم حبس، في قضايا "تبديد، شيكات" بلغ إجمالي مدة العقوبة فيها 70 سنة حبس، وكفالات بلغت 23 ألف جنيه بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر، وحرر محضر بالواقعة.

كانت وزارة الداخلية، شنت حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن، لاستهداف صور الخروج على  القانون كافة، وحائزي الأسلحة النارية غير المرخصة التي تستخدم في المشاجرات وأعمال العنف، واستهداف الهاربين من الأحكام القضائية المتنوعة خاصة التي أوشكت على السقوط، وذلك بالتنسيق مع مديريات المختلفة، بناءً على توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، حيث تمكنت خلال 24 ساعة من "ضبط 206 قطعة سلاح ناري، 255 قضية مخدرات وتنفيذ 83134 حكما قضائيا متنوعا".

وجاء من ضمن المضبوطات، 206 قطعة سلاح ناري، بحوزة 192 متهما، حيث تم ضبط 16 بندقية آلية، و48 بندقية خرطوش، و16 طبنجة، و126 فرد محلي، وطلقة مختلفة الأعيرة، و275 قطعة سلاح أبيض.

وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

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