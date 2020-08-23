العلاج عن بعد.. تفاصيل تطبيق "البالطو" بالتأمين الصحي الشامل

الأحد 23/أغسطس/2020 - 01:48 م
بوابة الفجر
ياسمين مبروك
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تسعى الدولة المصرية لإحداث التنمية على كافة الأصعدة والمجالات، خاصةً المجال الطبي، حيث استحدثت تطبيق (البالطو)، عبر الهواتف الذكية، لإتاحة تقديم الخدمات الطبية عن بُعد.

تطبيق البالطو

يُعرف تطبيق (البالطوElBalto) بأنه منصة رقمية تتيح تواصل المرضى المنتفعين بنظام التأمين الصحي الشامل الجديد مع الأطباء الأخصائيين والاستشاريين في التخصصات الطبية، باللغتين العربية والإنجليزية، وذلك إما عن طريق المحادثات الكتابية أو عن طريق طلب المريض لمحادثة مرئية عبر الفيديو مع الطبيب المختص.

ويقوم الطبيب المختص بتقديم الاستشارات الطبية للمنتفعين، مجانًا، وإرشادهم في الحالات التي لا تستدعي تشخيصًا خاصًا، إضافة إلى إمكانية إرسال فني معمل لسحب عينات من المريض داخل منزله، لإجراء التحاليل الطبية اللازمة.

طريقة التسجيل
ويمكنك التسجيل عبر تطبيق (البالطوElBalto) عن طريق رقم المحمول الخاص به، ويتم إرسال رسالة نصية SMS للتأكيد؛ لتمكين المريض أو المنتفع من الدخول للتطبيق، ثَّم يقوم المريض باختيار التخصص، ثم حجز استشارة الفيديو مع الطبيب الذي يختاره حسب الميعاد المتاح والمحدد مسبقًا من الطبيب، أو إرسال الاستشارة من خلال رسالة على التطبيق يتم الرد عليها في أقل من 24 ساعة.

خدمات طبية عن بعد
تستهدف مبادرة "اطمن"، التي أطلقتها الهيئة العامة للرعاية الصحية، إتاحة تقديم الخدمات الطبية عن بُعد، للمرضى المنتفعين بنظام التأمين الصحي الشامل الجديد، والمسجلين بفرع هيئة الرعاية الصحية ببورسعيد، عبر تطبيق (البالطو) الذي يعمل على الهواتف الذكية.

الأطباء المشاركين 
ويشارك في خدمة العلاج عن بعد، نحو 93 طبيبا من كبار الأطباء والاستشاريين من العاملين بالمنظومة في أهم التخصصات الطبية المختلفة.

وتجرى الاستشارات الطبية عن بعد للمرضى المنتفعين بنظام التأمين الصحي الشامل، والمسجلين بفرع الهيئة ببورسعيد كمرحلة أولى، وبمحافظة الأقصر.
نتصف الشهر المقبل.

وأوضحت الهيئة العامة للرعاية الصحية، أنه يتم تقديم الاستشارات الطبية للمنتفعين عن بٌعد، من خلال الاتصال على أرقام (٠٦٦٣٢٥٧٩٩٩ & ٠٦٦٣٢٥٧٤٤٤)، والمتاحة يوميًا من الساعة 8 صباحًا إلى 5 مساء، حيث يقوم القائمين على الخدمة بتسجيل بيانات المنتفع وتاريخه المرضي والأعراض الحالية التي يعاني منها على النماذج المخصصة لذلك، لتحويلها إلى الطبيب المتخصص، ومن ثَّم إبلاغ المريض بالإجابة عليها؛ وذلك بهدف تخفيف أعداد المرضى المترددين على الوحدات والمراكز الصحية التابعة لفرع هيئة الرعاية الصحية ببورسعيد، وضمان عدم وجود كثافات عالية ومنع التكدس أو التزاحم بها.

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