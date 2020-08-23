الإمارات تسجل 390 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الأحد 23/أغسطس/2020 - 01:46 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات
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أعلنت وزارة الصحة في دولة الإمارات، اليوم الأحد، عن تسجيل 390 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، وفقًا لوكالة الأنباء الإماراتية "وام".

 

وأجرت وزارة الصحة الإماراتية، أكثر من 71,216 فحص جديد على فئات مختلفة في المجتمع، خلال الأربع والعشرين الساعة الماضية، بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد -19" والمخالطين لهم وعزلهم.

 

 وشهدت دولة الإمارات، ارتفاعًا جديدًا في عدد الإصابات والوفيات المسجلة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

 

وكشفت السلطات الصحية الإماراتية، أن الإصابات الجديدة المسجلة بفيروس كورونا المستجد تعود لأشخاص من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 67,007 حالات.

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