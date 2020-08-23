قرار عاجل من لجنة التخطيط بالأهلي بعد السقوط أمام الزمالك

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قررت لجنة التخطيط للكرة بالنادي الأهلي برئاسة محسن صالح، عقد جلسة عاجلة خلال الساعات المقبلة من أجل مناقشة مستقبل الفريق الأول لكرة القدم، بعد السقوط أمام الزمالك بالدوري العام.



ويأتي اجتماع لجنة التخطيط، من أجل مناقشة كافة الأمور الفنية الخاصة بفريق الكرة خاصة بعد تراجع الأداء خلال الفترة الماضية ومع خسارة مباراة القمة أمس.



وتتطلع لجنة التخطيط للوقوف على السلبيات التى ظهرت مؤخرًا بجانب مناقشة خارطة طريق المرحلة المقبلة وذلك استعدادًا لمباراة الوداد المغربي المرتقبة الشهر المقبل فى نصف نهائى دوري أبطال إفريقيا.



وتلقى الأهلي هزيمة قاسية أمام الزمالك، بثلاثية مقابل هدف وحيد بالمباراة التي أقيمت مساء أمس على ملعب القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين من الدوري المصري الممتاز.



