«التموين» تغرم البدالين 20 ألف جنيه لصرف كميات وهمية من «كمامات كورونا»

الأحد 23/أغسطس/2020 - 01:33 م
بوابة الفجر
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نشبت أزمة بين البقالين التموينيين والشعبة العامة للمواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية وبين وزارة التموين نتيجة تغريم البقالين وبداليى التموين مبالغ مالية كبيرة نتيجة التصرف فى الكمامات التى طرحتها وزارة التموين خلال ذروة انتشار فيروس «كورونا»، حيث قام العديد من بقالى التموين بجميع المحافظات بالتصرف فى الكمامات قبل طرحها واستلامها عبر سيستم منظومة صرف الدعم.

وقام بعض البدالين بصرف الكمامات على جهاز الصرف الإلكترونى قبل وصولها لهم ما جعل الوزارة تعاقب البدالين التموينيين ممن ثبت قيامهم بذلك التلاعب بتغريمهم مبالغ وصلت لـ20 ألف جنيه لكل منهم، كما رفضت الوزارة التظلمات التى تقدم بها بعضهم وهددت بتغليظ العقوبة وخروجهم من المنظومة التموينية، ما صعد الأزمة ولا تزال الوزارة تطالب البدالين بسداد الغرامة أو وقف توريد السلع التموينية لهم.

فى سياق متصل، تتجه وزارة التموين إلى تطوير قطاع التجارة الداخلية وتأسيس بنية تحتية تخدم القطاع الذى يعد ثانى أكبر قطاع يساهم فى الدخل القومى بنسبة 20% على حد قول الوزير الدكتور على مصيلحى، الذى أكد أن الوزارة بصدد إنشاء مناطق اللوجستية كبرى ومخازن لتخزين السلع والحبوب لنصبح مثل كبريات الدول المهتمة بقطاع التسويق والتخزين وتحقيق الاكتفاء من السلع بطرق مطورة ومنظمة ليصبح القطاع مميكنا.

وانتهى جهاز تنمية التجارة بالوزارة من اختيار 4 أماكن لبدء تنفيذ المستودعات الكبرى الاستراتيجية التى تسعى الوزارة لتنفيذها لضمان إنشاء أكبر شبكة دعم لوجستى للسلع والحبوب والمواد الغذائية لخدمة أسواق الجملة والقطاعات الاستهلاكية، حيث كلف الوزير مصيلحى، الدكتور إبراهيم عشماوى، رئيس تنمية التجارة الداخلية بتذليل كافة العقبات أمام المستثمرين لتلك المناطق والتى تقدر المرحلة الأولى بها بحوالى 12 مليار جنيه وتشمل محافظات الفيوم والأقصر والشرقية والسويس وتم اتخاذ كافة الموافقات لإنشاء تلك المستودعات على مساحات تبدأ من 30 إلى 100 فدان للمستودع الواحد.

وكانت الوزارة انتهت إلى المواصفات الفنية لكل مستودع وتبدأ حاليا فى طرحها أمام المستثمرين من الشركات العالمية بحيث تصل تكلفة كل مستودع لنحو 3 مليارات جنيه ومن المخطط إنشاء 7 مستودعات إضافية بتكلفة 21 مليار جنيه بعد انتهاء المرحلة الأولى.

من ناحية أخرى، كشف الدكتور على مصيلحى، وزير التموين، أن منظومة الدعم النقدى المشروط بمنظومة الخبز من أفضل ما حدث حتى الآن فى وصول الدعم لمستحقيه حيث أكدت الدراسات التى أعدتها الوزارة أن الدعم النقدى المشروط يرشد الدعم ويمنع وجود سرقات حيث يصل إلى كل مواطن نصيبه من الدعم النقدى على بطاقة صرف الخبز وهو ما كان يشهد عمليات تلاعب وسرقة للدقيق والتلاعب بالحصة المخصصة للمخبز.

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