النيابة العام للمحامين: إياكم وتهديد سمعة الفتيات

منذ قضية الاغتصاب لطالب الجامعة الأمريكية حتى قضية ضحية فندق فورمنت وضع النائب العام قواعد وإجراءات حاسمة لحماية الضحايا وسمعتهن وضمان ألا يتسرب أى خبر عن أسماء أو عناوين الضحايا، والمعروف أن الخوف من الفضيحة يعد أكبر دافع لتراجع الأهالى والضحايا عن الإبلاغ عن هذه الجرائم البشعة، ولذلك وضعت النيابة العامة إجراءات خاصة بسماع أقوال الضحية أو التحقيقات بشكل عام، فقد تم للمرة الأولى تحديد عدد المحامين الذين يحق لهم التواجد مع الضحية خلال أدائها بأقوالها عن القضية، وتم تحديد العدد باثنين فقط من المحامين، كما تم منع تواجد جميع وسائل الإعلام من التواجد خارج مكاتب التحقيق وفى أيام التحقيق، وتم التنبيه على المحامين بضرورة الحفاظ على سرية المعلومات الخاصة بالضحية، وعدم ذكر أى من هذه المعلومات خارج مكاتب التحقيق، وفى جلسات المحاكمة سيتم منع حضور أشخاص غير المحامين وأسرة الضحية فقط، وكل ذلك للحفاظ على سرية شخصية الضحايا فى هذه القضايا، وكان النائب العام قد بدأ من أسبوعين فى التحقيق فى قضية الاغتصاب الشهيرة بقضية فندق فورمنت.





وترجع قضية فورمنت إلى ستة أعوام مضت حيث قام ستة شباب بدس المخدر للضحية دون علمها واغتصابها جماعيا وتصوير الضحية أثناء الاغتصاب.



