«الكهرباء» تخصم من رصيد العدادات وفواتير الاستهلاك الجديدة سرًا





رغم تصريحات الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء، بعدم فرض أى زيادات أو رسوم إضافية على فواتير الاستهلاك الشهرية دون إعلان مسبق أو عن طريق الخصم مباشرة من العدادات مسبقة الدفع التى انتهت الوزارة حتى الآن من تركيب أكثر من ٩ ملايين عداد منها بمختلف المناطق على مستوى الجمهورية.





فجأة ودون سابق إنذار فوجئ ملايين المواطنين بخصم شركات توزيع مبالغ مالية بدءاً من الشريحة الثالثة حيث تم استثناء الشريحة الأولى والثانية فقط من أى رسوم إضافية.





الواقعة تتمثل فى وجود شكاوى واستغاثات كثيرة من مختلف المواطنين بشتى المحافظات باكتشاف سحب الرصيد من العدادات مسبقة الدفع دون استهلاكه فعلياً، ما تسبب فى حالة من التساؤلات والاستفسارات حول حقيقة قيام شركات الكهرباء بخصم الرصيد بالتزامن مع تطبيق وتحصيل أسعار الزيادات الجديدة فى شرائح الاستهلاك بداية من أغسطس.





وفقا لمصدر مسئول بالوزارة تم تطبيق 3 خصومات بالفعل على المواطنين الذين يقومون باستهلاك التيار الكهربائى من خلال الشرائح المختلفة بالإضافة لمن تعدى استهلاك ألف كيلو وات ساعة وهى الشريحة التى لا تحصل على أى دعم ويتم محاسبتها بسعر التكلفة مؤكدا أن الوزارة لم تعلن ذلك ما وضع الشركات فى مأزق كبير. وقال المصدر إن الخصومات بصورة تدريجية للمواطنين الذين يندرجون تحت مظلة الشريحة الثالثة التى تبدأ من استهلاك ١٠٠ حتى ٢٠٠ كيلو وات، حيث يتم تطبيق خصم من رصيد العداد مباشرة يطلق عليه «فرق الانتقال» من شريحة إلى شريحة أخرى وتبلغ قيمته ٢٢ جنيها للأسعار الحالية التى بدأ تطبيقها فعلياً بحيث يتم حسابها كالتالى : ٥٠ كيلو × ٣٨ قرشا = ١٩ جنيها، ٥٠ كيلو × ٤٨ قرشا = ٢٤ جنيها، موضحاً أن هذا يعنى أن إجمالى الشريحتين ٤٣ جنيها لأول ١٠٠كيلو، منوها إلى أنه فى حال تعدى استهلاك المواطن ١٠٠ كيلو وات ولو بكيلو واحد فإن ذلك يعنى إلغاء أول شريحتين.





وأوضح المصدر أنه فاتورة الـ١٠٠ كيلو وات تصل إلى ٦٥ جنيها، بزيادة ٢٢ جنيها وهو ما أقرته الوزارة فى وقت سابق، عندما أعلنت أن الشريحة الأولى التى تبدأ من صفر حتى ٥٠ كيلو تم تخفيضها بسعر ٣٨ قرشا والثانية التى تبدأ من ٥٠ حتى ١٠٠ كيلو تم تخفيضها بسعر ٤٨ قرشا وهى ما يطلق عليها شريحة محدودى الدخل، وعند زيادة الاستهلاك عن الـ١٠٠ كيلو وات يعنى ذلك أن المواطن لا يستحق الدعم يقوم العداد تلقائيا بخصم مبلغ ٤٣ جنيها بالسعر المخفض. وأشار المصدر إلى أن الخصم الثانى الذى يتم تطبيقه يتمثل عند استهلاك ٦٥١ كيلو وات ساعة حيث يخصم العداد تلقائيا فرق استهلاك بقيمة ١٣٩ جنيها، موضحاً أن الخصم الثالث والأخير يكون عند تجاوز الاستهلاك حد الألف كيلو وات ويصل إلى ٢٧٠ جنيها، بالإضافة إلى ذلك يتم فى نهاية كل شهر خصم مقابل خدمة العملاء وفقا لآخر شريحة للمشترك قبل الرجوع للشريحة الأولى.







