نورهان شعيب بصحبة والداتها في أحدث ظهور لها

الأحد 23/أغسطس/2020 - 01:27 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
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شاركت نورهان شعيب جمهورها بصورة جديدة لها عبر صفحتها الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهرت نورهان بالصورة برفقة والداتها وكتبت : بحب ربنا ونعمه اللي احتضني بيها ، بحب أمي وابني .. بحب أصحابي.. بحب الطبيعة والبحر والألوان.. بحب شغلي .. بحب نفسي وأضافت مداعبة بحب الناس الرايقة اللي بتضحك علي طول .

وفي سياق آخر، شاركت نورهان في السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "ليالينا 80"، وحققت من خلاله نجاحًا كبيرًا، والمسلسل شارك فى بطولته صابرين، غادة عادل، خالد الصاوي، إياد نصار، سناء شافع، ميدو عادل، هبة عبد الغني، منة عرفة، محمد علي رزق، حسني شتا، نهى عابدين، وهو من تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج أحمد صالح وإنتاج سينرجي.

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