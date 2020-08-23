الكويت تعلن تعهدها ببناء صومعة القمح المدمرة في لبنان

تعهدت السلطات الكويتية، ببناء صومعة الحبوب الكبيرة الوحيدة في لبنان، التي دمرها الانفجار الهائل في ميناء بيروت، مما أثار مخاوف من نقص الغذاء في بلد يعاني بالفعل من انهيار مالي.

ونقلت إذاعة VdL المحلية عن سفير الكويت في لبنان، عبد العال القناعي، قوله إن الصومعة بُنيت لأول مرة عام 1969 بقرض تنمية كويتي.

وأضاف القناعي، أن الكويت ستعيد بناء الصومعة الآن بحيث تظل رمزا لـ "كيفية إدارة العلاقات بين دولتين شقيقتين تحترم كل منهما الأخرى".

وكان وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال، راؤول نعمة، طمأن اللبنانيين بأنه لن تكون هناك أزمة خبز في لبنان، الذي يشتري معظم قمحه من الخارج.

وقال مسؤول بالأمم المتحدة ومسؤول موانئ وخبير حبوب إقليمي لرويترز في وقت سابق من الشهر الجاري إن خطط إنشاء صومعة حبوب أخرى في طرابلس، ثاني أكبر ميناء في لبنان، علقت منذ سنوات بسبب نقص التمويل.

تدفقت المساعدات الإنسانية على لبنان، لكن المانحين أوضحوا أنهم لن ينقذوا الدولة دون إصلاحات لمعالجة الفساد المتأصل والإهمال.

وأدى انفجار الميناء إلى مقتل 180 شخصا على الأقل وإصابة الآلاف وتدمير مساحات شاسعة من العاصمة اللبنانية، مما دفع الحكومة إلى الاستقالة.