الكويت تعلن تعهدها ببناء صومعة القمح المدمرة في لبنان

الأحد 23/أغسطس/2020 - 01:24 م
انفجار بيروت
انفجار بيروت
Advertisements

تعهدت السلطات الكويتية، ببناء صومعة الحبوب الكبيرة الوحيدة في لبنان، التي دمرها الانفجار الهائل في ميناء بيروت، مما أثار مخاوف من نقص الغذاء في بلد يعاني بالفعل من انهيار مالي.

 

ونقلت إذاعة VdL المحلية عن سفير الكويت في لبنان، عبد العال القناعي، قوله إن الصومعة بُنيت لأول مرة عام 1969 بقرض تنمية كويتي.

 

وأضاف القناعي، أن الكويت ستعيد بناء الصومعة الآن بحيث تظل رمزا لـ "كيفية إدارة العلاقات بين دولتين شقيقتين تحترم كل منهما الأخرى".

 

وكان وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال، راؤول نعمة، طمأن اللبنانيين بأنه لن تكون هناك أزمة خبز في لبنان، الذي يشتري معظم قمحه من الخارج.

 

وقال مسؤول بالأمم المتحدة ومسؤول موانئ وخبير حبوب إقليمي لرويترز في وقت سابق من الشهر الجاري إن خطط إنشاء صومعة حبوب أخرى في طرابلس، ثاني أكبر ميناء في لبنان، علقت منذ سنوات بسبب نقص التمويل.

 

تدفقت المساعدات الإنسانية على لبنان، لكن المانحين أوضحوا أنهم لن ينقذوا الدولة دون إصلاحات لمعالجة الفساد المتأصل والإهمال.

 

وأدى انفجار الميناء إلى مقتل 180 شخصا على الأقل وإصابة الآلاف وتدمير مساحات شاسعة من العاصمة اللبنانية، مما دفع الحكومة إلى الاستقالة.

 

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

لبنان بناء صومعة القمح انفجار بيروت الكويت

أخبار تهمك

عاجل| أقل عدد إصابات ووفيات.. "الصحة" تصدر بيان مهم بشأن فيروس كورونا

منذ حوالي 14 ساعة

بيريز يحدد بديل زيدان لقيادة ريال مدريد

منذ ساعة و 24 دقيقة

فايلر يعطي الضوء الأخضر لرحيل نجمي الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

ميدو مهاجما وليد سليمان: ما فعلته قد يصيب مدربك بسكتة قلبية

منذ حوالي 5 ساعات

مانشستر سيتي يتجه لحسم صفقة برشلونة

منذ نصف ساعة

زيدان يطلب ضم "الشقيقين"

منذ حوالي 3 ساعات

صفقة تبادلية نارية بين برشلونة وأياكس هذا الصيف

منذ ساعة

نجم الزمالك السابق يطالب إدارة الأهلي بمعاقبة مروان محسن

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل - أول تعليق من فايلر عقب خسارة الأهلي أمام الزمالك

منذ حوالي 14 ساعة

تشكيل برشلونة في حال رحيل ميسي وسواريز

منذ حوالي 4 ساعات

رسالة مهمة من وزير التعليم العالي بشأن كورونا (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

الزمالك يرد على أنباء رحيل فرجاني إلى بيراميدز

منذ ساعة

برشلونة يُحدد سعر حارسه.. وعملاق إنجليزي يقترب

منذ ساعتين و 32 دقيقة

طلب فايلر من الخطيب بعد الخسارة أمام الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

قيمة اشتراكات مترو الأنفاق بعد الزيادة الأخيرة (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

موعد مباراتي الأهلي والوداد في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ ساعة و نصف

موضوعات متعلقة

سفارة المملكة بلبنان تعقد ملتقى لمناهضة فكر التطرف والتعصب

قناة "المنار" ترد على اتهامها بالإساءة لأمير الكويت

بعد "انخفاض مستوى الدخل".. لبنان تنتفض بسبب سوء الأحوال المعيشية

تفاصيل انقلاب سيارة محملة بـ40 طن قمح في المنيا

وزير الاقتصاد اللبناني: احتياطي الحبوب لدينا يكفى لأقل من شهر

"ماكرون" يستضيف مؤتمر المانحين للبنان المنكوبة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
12:31 م

صفقة تبادلية نارية بين برشلونة وأياكس هذا الصيف

طلب فايلر من الخطيب بعد الخسارة أمام الزمالك

10:04 ص

فايلر يعطي الضوء الأخضر لرحيل نجمي الأهلي

10:35 ص

مانشستر سيتي يتجه لحسم صفقة برشلونة

01:00 م

بيريز يحدد بديل زيدان لقيادة ريال مدريد

12:08 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هيروشيما أخرى فى بيروت

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: عملية المخابرات الأمريكية لإنقاذ عـرش الملك فاروق سميت «الزير السمين»

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 8.. «رأفت الهجان » درة تاج الدراما المصرية