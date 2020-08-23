(اعرف الآن) فاتورة التليفون الأرضي لشهر أغسطس 2020 عبر موقع الشركة المصرية للاتصالات WE





فاتورة التليفون الأرضي لشهر أغسطس 2020، أيام قليلة وينتهي الشهر الجاري ويحل علينا شهر سبتمبر، لذا يسرع عملاء الشركة المصرية للاتصالات بالاستعلام عن الفاتورة حتى يمكن سدادها قبل فوات المدة التي حددتها الشركة لعملائها، لذا ازدادت عمليات البحث لمعرفة الرابط الذي يمكن من خلاله معرفة الفاتورة.





فاتورة التليفون الأرضي أغسطس 2020

بدلا من الذهاب لشركة المصرية والوقوف في طوابير والتكدس أمام الشبابيك مع المواطنين تحت أشعة الشمس، يمكن الاستعلام عن الفاتورة إلكترونيا، حيث دشنت الشركة موقعا يمكن من خلاله الاستعلام عن فواتير التليفون الأرضي لشهر اغسطس 2020 من خلال الموقع الرسمي على شبكة الانترنت، لطالما كان الجهاز مرتبط بالشبكة والبيانات صحيحة.





رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي

يمكن لجميع العملاء الاستعلام عن قيمة الفاتورة، من خلال الضغط على هذا الرابط وهو رابط خصصته الشركة فبمجرد الضغط عليه يتم الدخول إلى الموقع، والذي على غراره يتم طلب بعض البيانات، وبمجرد إدخال كود محافظته ورقم التليفون الخاص بالعميل أو الهاتف المراد الاستعلام عنه، تظهر على الفور فاتورة بها كافة التفاصيل، و خلال هذا المقال لابد التنويه على أن الفواتير تكون متاحة على الموقع بداية من يوم 15 في الشهر، و وتستمر فترة سداد قيمة فاتورة التليفون الارضي لمدة شهر كامل، حيث حرصت الشركة على تقديم التسهيلات للمواطنين، خاصة أن الظروف الحالية لا تتحمل أن يكون هناك تكدس أو تزاحم على أحد الشبابيك، ويمكن معرفة الفاتورة ( اضغط هنا ).



