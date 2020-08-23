رئيس الجامعة اليابانية: أنتجنا 14 مشروعا بحثيا لمكافحة كورونا

الوباء دفعنا لتدشين تخصصات لتصنيع الدواء.. والحكومة اختارتنا ضمن منح المتفوقين الرئاسية





خبراء يابانيون يشرفون على المناهج.. والخريج يحصل على الوظيفة قبل التخرج





الطالب الواحد يكلف الجامعة ضعف مصروفاته.. ولدينا منح لأبناء شهداء كورونا





أحد طلابنا أسس شركة لمكافحة كورونا.. وآخرون أنشأوا مشروعا لإدارة المخازن بالتقنيات الحديثة









حرص الدولة على مواكبة التقدم التكنولوجى وربطه بسوق العمل، دفعها فى السنوات الأخيرة للاستفادة من التجربة التعليمية اليابانية لأنها الأكثر تطورا حول العالم، من خلال إبرام العديد من الاتفاقيات منها إنشاء مدارس وجامعات وفق أحدث أساليب التعليم، منها الجامعة اليابانية فى مدينة برج العرب.





منذ عام 2010 تأسست الجامعة لتبنى الباحثين فى الدراسات العليا بمجالات العلوم والتكنولوجيا، إلا أن وزارة التعليم العالى فتحت لها مجالًا للتوسع والعمل ببرامج البكالوريوس.





ولكن فى ظل جائحة فيروس كورونا، تأثرت مستويات التعليم ولكن الجامعة تغلبت على الأزمة ببرامج تعليمية حديثة، فضلًا عن مشاركتها البارزة فى تقديم أبحاث مهمة لمكافحة الفيروس، وهو ما تطرقنا إلى تفاصيله فى حوارنا مع الدكتور أحمد الجوهرى، رئيس الجامعة.





■ هل هناك نية لإضافة تخصصات جديدة بالجامعة خلال العام الدراسى بجانب كليتى الهندسة وإدارة الأعمال؟





- نسعى لتدشين تخصصات إضافية لكن سيتم تفعيلها بعد الانتقال إلى المقر الرئيسى للجامعة إذ حصلنا على موافقة مجلس الوزراء على 33 برنامجًا أبرزها دراسات السلامة المهنية والهندسة الطبية والبيئية ودراسات الفضاء، فضلًا عن 11 برنامجا مختلف للدراسات العليا.





■ هل تُعامل الجامعة اليابانية معاملة الجامعات الحكومية فى تنسيق المرحلة الثانوية؟





- نعم، ولكن يشترط أن يختار الطلاب الجامعة بأنفسهم ثم يرشحهم مكتب التنسيق فى حال توافق مجموعهم معنا، ويتم إجراء اختبار للقبول يتكون من 4 امتحانات تحريرية، مع شرط الحصول على شهادة فى التويفل أو الأيلتس لضمان إجادة الطالب الإنجليزية.





■ كم يبلغ عدد الطلاب الملتحقين بمرحلة البكالوريوس فى الجامعة منذ بدء العمل بها؟ وكم يبلغ عدد المتقدمين هذه السنة للالتحاق بالجامعة؟





- نستقبل سنويًا 150 طالبا فقط فى كل تخصص، ولدينا حاليا 650 طالبًا، ونستهدف العام المقبل استقبال 500 طلب فى 10 برامج مختلفة، بجانب 200 طالب فقط فى مجال الدراسات الدولية.





■ إلى أى مدى تختلف طبيعة دراسة مجالى الهندسة وإدارة الأعمال داخل الجامعة عن غيرها؟





- الجامعة مصنفة كأكبر جامعة تضم أكبر عدد من التخصصات الهندسية فى الشرق الأوسط، ومناهجها توضع بالشراكة مع الخبراء اليابانيين المنتدبين، كما أن عملية التعلم تتم من خلال تطبيق الدراسة فى شكل مشروعات بحثية، والطالب يتلقى تعليمه على يد أكثر من 100 مدرس يابانى، ويحصل الخريج على فرصة عمل فى كبرى الشركات والمصانع قبل إنهاء دراسته.





■ على مدار السنوات الثلاث الماضية.. كيف استطاعت الجامعة أن تؤهل طلاب البكالوريوس إلى سوق العمل؟





- رغم عدم تخرج طلاب بعد إلا أننا نجحنا فى تطوير مؤهلات طلابنا لتتناسب مع متطلبات سوق العمل، وتم التعاقد مع عدد كبير من أبرز رجال الأعمال والشركات العالمية المعروفة لتدريب الطلاب وتسكينهم فى تخصصات معينة، ليقضوا معسكرات تدريبية باستمرار داخل هذه المؤسسات.





■ ما أبرز المؤسسات والمصانع التى تعاقدت معها الجامعة للمساعدة فى تأهيل الطلاب على المستوى العملى؟





- تعاقدنا مع شركات «تويوتا» و»نيسان» و»ميتسوبيشى» و»العربى جروب» و»البنك الأهلى» و»بنك قناة السويس»، بالإضافة إلى مجموعة من شركات الصناعات الغذائية، ومصانع برج العرب للدهانات ومواد البناء.





■ هل هناك برامج دراسية محددة لتأهيل الطلاب للبحث العلمي؟





-نحن فى الأساس جامعة بحثية تقوم على عمل مشروعات فى كل المواد ونزرع لدى الطالب فى البداية بعض القيم المشابهة للقيم الأخلاقية اليابانية مثل الانضباط فى الحياة والالتزام بالمواعيد، والإخلاص فى تأدية الرسالة البحثية والاهتمام بالتأكد من مصداقية نتائجها لتتمكن من الفوز بالصدارة على كافة المستويات الدولية بفضل المهنية التى تتسم بها.





■ هل يمكن أن يخلق نظام الدراسة المتقدم بالجامعة مجالات جديدة فى سوق العمل؟





- بالتأكيد؛ فخريجينا سيصبحون من رواد الأعمال يصنعون فرص العمل المتقدمة بأيديهم، وأحد طلابنا بالسنة الأولى له أسس شركة خاصة تقدم حلولًا بحثية لمكافحة كورونا، كما صنع مجموعة من الطلبة روبوتا صناعيا وابتكر آخرون شركة صناعية تساهم فى استغلال مخازن الشركات والقيام بالتسويق لها وتنظيم إدارتها بالتقنيات الحديثة لتجنب سوء التخزين والإهمال، وأطلق طالب مشروعا جديدا لتشخيص الإصابة بكورونا خلال دقائق معدودة.





■ كيف أثرت جائحة كورونا على نظام الدراسة؟





- قسمنا المواد إلى متطلب جامعة وهى مواد عامة يدرسها كافة الطلبة فى مختلف التخصصات ترتبط بالأخلاقيات واللغة اليابانية والدراسات الإنسانية والاجتماعية تم تحصيل درجة النجاح فيها من خلال إجراء الطلاب لمشروعات بحثية، أما القسم الثانى فهى المواد التخصصية وتم إجراء امتحانات تحريرية لها فى الجامعة بعد رفع الحظر مع اتخاذ التدابير اللازمة.





وبالنسبة للمحاضرات وشرح المواد فتم من خلال إدخال سوفت وير جديد للتواصل بين الطلبة والأساتذة وتفعيله من خلال «بلاك بورد» بحيث يتمكن الأستاذ من رؤية طلابه والتفاعل معهم.





ولكننا فى النهاية لم نتأثر كثيرًا بالأزمة، فلدينا ميزة أن الأعداد قليلة والمساحات كبيرة، أما المعامل فتستوعب 18 طالبا فقط بحد أقصى، كما أن الامتحانات كانت تجرى بأقل عدد ممكن.





■ هل يمكن أن يكون الوباء بداية للتفكير فى تدشين تخصصات طبية جديدة بالجامعة اليابانية؟





- بالطبع قررنا إدخال الهندسة الطبية لتخصصات البكالوريوس وبرنامج دراسى مطور متخصص فى تصنيع الدواء، لتخريج صيادلة يستطيعون صناعة الدواء وليس تجميع مكوناته ليساهموا فى اكتشاف علاجات مختلفة للأمراض المستعصية التى تشبه كورونا مستقبلًا.





■ ما الدور البحثى الذى قدمته الجامعة خلال الفترة الماضية لمكافحة كورونا؟





- قدمنا العديد من المشروعات المرتبطة بالأزمة، ومؤخرًا دشنت أكاديمية البحث العلمى بالتعاون مع صندوق تطوير التعليم منافسة لأفضل 6 مشروعات بحثية عن الجائحة وفزنا بالمراكز الستة، كما أجرينا 4 مشاريع جديدة بتمويل يابانى و4 مشاريع أخرى ممولة من مركز التعاون الثقافى الألمانى.





وتهتم جميع المشروعات التى أجريت فى الجامعة بمجالات تصنيع الدواء وتصنيع المواد بتقنية النانو تكنولوجى لمنع انتشار الفيروس فى الدول، بجانب اختراع مواد جديدة ضمن تركيبة الكمامات لتصبح آمنة وبرامج لتتبع المخالطين لحالات الكورونا، فضلًا عن مشروع «ديسبنسر» المطهرات بالمؤسسات الصحية، والذى تقوم فكرته على ارتداء الممرض أو العاملين بالفريق الطبى لإسورة مزودة بشريحة تؤكد أن الطبيب أو الممرضة قاموا باستخدام النسبة الكافية من المطهر للتعقيم قبل الكشف على المريض.





■ هل أثرت أزمة كورونا على الدعم اليابانى المقدم سنويًا للجامعة؟





على العكس تمامًا ومؤخرًا قدمت اليابان 30 مليون دولار لتطوير المعامل، وهناك حرص على متابعتنا بشكل شبه يومى.





■ رغم أن الجامعة حكومية إلا أن مصروفاتها تعادل مصروفات الجامعات الخاصة تقريبًا.. فما طبيعة الدعم الذى تقدمه لطلابها؟





- نحن نعتبر أقل الجامعات تكلفة، فالطالب الواحد يتكلف ضعف المصروفات التى يدفعها، كما أننا نضع معايير دقيقة جدًا فى اختيار الأساتذة الدوليين والمحليين بجانب جودة المحتوى المقدم، والدورات التدريبية المؤهلة لسوق العمل مباشرة، ومع ذلك هناك منح تقدمها الدولة للراغبين فى التقديم لدينا من غير القادرين ماديًا.





■ حدثنا عن تفاصيل المنح الدراسية التى توفرها الجامعة للطلاب؟





- هناك منحة جزئية تقدمها مؤسسة بيت الزكاة لغير القادرين، ومجموعة منح مقدمة لأبناء الشهداء بنسبة 100% وتضم حاليًا أبناء شهداء كورونا، كما أن هناك منحة للتفوق الرياضى، ومنحة لأفضل مجموع فى الثانوية العامة، ومنح لأبناء المحافظات الحدودية، بالإضافة إلى منحة مقدمة سنويًا من مؤسسة مصر الخير.





■ هل تنوى الجامعة تقديم منح لطلاب الثانوية الأوائل ضمن مبادرة الرئيس؟





- سنشارك ولكن مازلنا لا نعلم تفاصيل المبادرة.





■ هل واجهت الجامعة معوقات أثناء سير عملها؟





- لم نواجه مشاكل مادية ولكن تعليق الدراسة بسبب الحظر المفروض فى اليابان يحول بين عودة الأساتذة بجانب عدم التسويق للجامعة بين الطلبة وأولياء الأمور بسبب وجودنا فى منطقة بعيدة ببرج العرب.



