تامر حسني يوجه رسالة شكر للإعلامي كريم أسامة عبر "الإنستجرام"

وجه الفنان تامر حسني، الشكر للإعلامى كريم أسامة، بعد تقديمه لفيديو نشر على صفحة الصحفي هانى عزب، بمناسبة عيد ميلاده يرصد مشواره الفنى بشكل مفصل بسيط ، قائلا: "ألف شكر للصحفى الكبير المحترم هانى عزب ..على رصد مشوارى الفنى بهذا الشكل المفصل البسيط وشكر للمذيع الراقي كريم أسامة ..شكرا لمتابعينكم الكرام".









وجاء الشكر على الاستورى الخاص بالصفحة الرسمية للفنان تامر حسنى على "الانستجرام" والذى نشر جزء من الفيديو، والجدير بالذكر أن كريم أسامة شارك مؤخرا فى مسلسل حكايات بنات الجزء الخامس، مسلسل قوت القلوب، مسلسل النهاية، بالإضافة إلى مشاركته بمسلسل زلزال مع النجم محمد رمضان، ومسلسل حكايتى مع الفنانة ياسمين صبري.









كما ترأس منصب رئيس لجنة الأفلام بمهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، وأخرج عدة أعمال، منها فيلم "كبير الحلم" الحائز على درع أكاديمية الفنون، كما نال جائزة التميز في الإخراج عن إعلان مهرجان المسرح العالمي 2014. كما نال "كريم" شهرته فى مجال تقديم أشهر المهرجانات والحفلات المؤتمرات الرسمية وغير الرسمية.



