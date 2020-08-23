دراسة تحويل الطلاب المتفوقين من «الصيدلة» و«الأسنان» للدراسة بكليات الطب

تعكف لجنة ثلاثية مكلفة من قبل المجلس الأعلى للجامعات على دراسة مدى إمكانية تحويل الطلاب المتفوقين بكليات الصيدلة وطب الأسنان للدراسة فى كليات الطب بالجامعات ووضع الإجراءات والآليات والمقترحات ومدى إمكانية تطبيق هذا النظام خلال العام الجامعى بهدف زيادة أعداد الأطباء للتغلب على النقص فى المستشفيات والذى ظهر بوضوح خلال التعامل مع أزمة انتشار فيروس كورونا.





وقال الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط، أحد أعضاء اللجنة، إن هذا التوجه يسعى إلى توفير مسار بديل من شأنه اختيار العناصر الأكثر تميزاً من المتفوقين سواء بكلية الصيدلة أو طب الأسنان ما يبشر بقدرتهم على تحقيق مستقبل واعد خلال عملهم كأطباء، مؤكد أن اللجنة لم تستقر بعد على الإجراءات والآليات المنظمة لعملية التحويل إلى كلية الطب على أن يبدأ ذلك من السنة الأولى بالنظام الحديث فى كليات الطب وفى حدود ما تستوعبه الكليات، حيث سيخضع الأمر لنقاش مع المتخصصين.





وأكد مصدر مطلع أن اللجنة تم تشكيلها برئاسة الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بنى سويف، وتضم فى عضويتها الدكتور أشرف عبدالباسط، رئيس جامعة المنصورة، والدكتور محمود المتينى، رئيس جامعة عين شمس، والدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية، والدكتور عادل العدوى وزير الصحة الأسبق والدكتور حسين خالد وزير التعليم العالى الأسبق.











