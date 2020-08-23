بالبكيني.. ريم مصطفى تستمتع بالأجواء الصيفية على الشاطئ

الأحد 23/أغسطس/2020 - 01:11 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
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غازلت الفنانة ريم مصطفى محبيها بصورة جديدة لها عبر صفحتها الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهرت ريم بالصورة بإطلالة صيفية من الشاطئ ، أثناء استمتاعها بالأجواء الصيفية.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة ريم مصطفى مشاركتها في فيلم "ديدو" مع كريم فهمي وبيومي فؤاد ومحمد ثروت وحمدي الميرغني، وهو من تأليف كريم فهمي.

 ومسلسل " شديد الخطورة" ، وتجسد خلاله شخصية فتاة تدعى "نور" وهي خبيرة أمن معلوماتي من الدرجة الأولى في شركة "تداول" للأوراق المالية وهى شخصية عنيدة، طموحة، رومانسية، ذكية، قوية وتلتقى "مالك" - أحمد العوضى وناهد رشدي تكون والدته، وبعدها تبدأ المغامرات

مسلسل "شديد الخطورة" من بطولة أحمد العوضي وريم مصطفي ورياض الخولي، هادى الجيار، محمود حجازي، ناهد رشدي، حمزة العيلي، حسني شتا، خالد كمال ومن تأليف محمد سيد بشير وإخراج حسام على وإنتاج شركة سينرجي.

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