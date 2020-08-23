نجم الزمالك السابق يطالب إدارة الأهلي بمعاقبة مروان محسن





طالب نجم الزمالك السابق مسئولي الأهلي بتوقيع عقوبة كبيرة على مروان محسن بعد واقعة مباراة القمة 120 والتي انتهت بفوز الفارس الأبيض بثلاثة أهداف لهدف.





وقال وليد خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: "لابد من توقيع عقوبة قوية على مروان محسن بعد هذه الفرصة، فهذا موقف لاعب غير محترف بالمرة".





وأضاف: "كان من المفترض أن يرى الوضع داخل الـ18 ولا يتراجع، كما أنه مش مكسر الدنيا عشان يزعل إن بادجي ملعبش الكورة ليك".





وواصل : " فايلر خاض المباراة بثلاثة لاعبين في وسط الملعب لتعويض الغيابات الذي يعاني منها.

وأضاف أنه يأخذ عليه بأن يخوض المباراة بطريقة لعب لم يتأقلم عليها اللاعبون.

وأتم أنه كان هناك أخطاء كثيرة بسبب طريقة اللعب لعدم اعتياد الأهلي على هذه الطريقة.









