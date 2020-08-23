مايك ماسي: أعتز بمشاركتي في مسرحية jesus de Nazareth à Jérusalem.. وشكرا لـ كارول سماحة (حوار)

Advertisements



فنان شامل لديه مواهب متعددة، بأداء مميز وخامة صوتية نادرة برهن على استحقاقه للنجومية والعالمية، حديثنا عن الفنان mike massy.





والتقى الفجر الفني مع Mike Massy في حوار خاص وفتح لنا قلبه عن أمور كثيرة وعن نجاح أحدث أعماله باللغة الفرنسية.



وإلى نص الحوار..



في البداية.. نهنئك على نجاح أغنية un homme heureux.. كيف وجدت ردود فعل الجمهور بعد طرح الأغنية؟



كانت الأصداء الجماهيرية للأغنية الجديدة أكبر بكثير من توقعاتنا، وذلك لأن بالرغم من أن توقيت طرحها كان صعب ولكن حظيت بتفاعل شديد ونجاح كبير وهذا لأننا كفريق عمل للاغنية قد بذلنا مجهودات كبيرة وعملنا بكل شغف وعفوية وحب حتى تخرج الأغنية بهذا الشكل.



شاهدنا إشادة من النجمة كارول سماحة بالعمل.. هل توقعت كل هذا النجاح للأغنية قبل طرحها؟



سعيد جدا بإشادة النجمة اللبنانية كارول سماحة بالأغنية ولاسيما وأنني من أشد المعجبين بفنها الراقي وبأخلاقها وتواضعها، رأيها يهمني جدا لأنها لديها ذوق في الفن فهي متعددة الثقافات في الفن فهذا أمر مشرف جدا، وأتوجه لها بالشكر.



هل أعجب ويليام شيلير بالتطوير الذي أدخلته على أغنيته.. وكيف كان رد فعله؟



قبل أن أفعل أي شئ في الأغنية بأشهر طويلة، تواصلت مع الفنان العالمي ويليام شيلير، وأرسلت له عبر الإيميل الخاص به لكي أعرف رأيه بالفكرة، وجاء رده بأنه أعجب بالديو والفكرة والتوزيع والأصوات أيضًا، وبالنسبة لي احترام الملكية الفكرية شيئًا ضروريًا جدا.



حققت نجاحا كبيرا بألبوم “Le Délire.. ولكن من وجهة نظرك ماهو الافضل للفنان طرح ألبوم أم سينجل؟



بالفعل، هذا الألبوم حقق نجاحات كبيرة لم أتوقعها وخاصة بعد تصدره الساحات الفنية الفرنسية وسويسرا وعدة بلدان أخرى، ولكن في رأيي أن الفنان في عصرنا هذا وبال 2020 خصوصا، عليه أن يطرح 4 أو 5 أغاني سينجل في البداية قبل طرح أي ألبوم، لأن المستمع بات لديه الرغبة وكامل الحرية في ألا يستمع لكل الألبوم ولذلك فمن الأفضل أن نعود لفترة السبعينات ونطرح أغنية تلو الأخرى.



حدثنا عن تجربتك في المشاركة في العمل المسرحي Jesus de Nazareth à Jérusalem؟



أعتز بمشاركتي بهذا العمل المسرحي جدًا، لأن كان له طابعًا خاصًا في مسيرتي الفنية بشكل كبير لاينسى، وكان دور تاريخي أيقوني عظيم جدا وهو السيد المسيح، وكان عمل متكامل وضم اسامي نجوم كبار فرنسيين، وتعلمت من هذا العمل كثير جدا.



ماهي تحضيراتك الفنية المقبلة لجمهورك؟



أستعد للتحضير لأكثر من أغنية بلهجات مختلفة وأيضًا هناك اعمال فرنسية وإنجليزية.



ما هي الشخصية التي تتمنى تجسيدها على صعيد التمثيل؟



أتمنى أن أشارك بدور مركب وصعب بفيلم سينمائي، وأعشق الأدوار الغامضة.



ما هي اللهجة التي يتمنى مايك ماسي الغناء بها في أعماله القادمة؟



أنا شخص مغامر جدًا وأميل للهجات المغربية والتونسية والمصرية، ولكن من المهم أن أكون متفهم ما أقدمه وملائمة لصوتي وأشعر بها.