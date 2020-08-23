ربيع الأسمر يشعل مواقع التواصل بسبب "الأم الحنونة"

الأحد 23/أغسطس/2020 - 01:06 م
بوابة الفجر
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بيروت... المدينة الأحب إلى قلوبنا، تنزف اليوم دماً ودموعاً وألماً بعد الكارثة التي حلّت بها نتيجة الانفجار المروّع الذي حدث في مرفأ بيروت، وأدّى إلى وقوع مئات الضحايا والآف الجرحى والمشرّدين.

وانطلاقاً من حسّه الوطني وواجبه تجاه أبناء بلده على اختلاف أفكارهم وانتماءاتهم، أصدر الفنان ربيع الأسمر موالاً جديداً يجسّد حالة الحزن التي يعيشها اللبنانيون إينما كانوا. الموّال يحمل عنوان "الأم الحنونة"، وهو من كلمات جورج أبوحيد، توزيع حسين عودة، وإنتاج وتوزيع شركة ستار الأرز لصاحبها المنتج وليد مراد.

عدد من المخرجين المحبّين لبيروت عرضوا تصوير الموّال بطريقة إحترافية، إلا أن الفنان ربيع الأسمر أصرّ على تقديمه بشكل بسيط وعفوي وخالٍ من المبالغة. وقد حظي الفيديو الخاص بالموّال بانتشار واسع عبر وسائل التواصل الاجتماعي نظراً لصدقه وتعبيره عن مشاعر الحزن التي تكتنف اللبنانيين المقيمين والمغتربين ومحبّي لبنان وبيروت في مختلف أنحاء العالم. 

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