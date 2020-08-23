قبل الشتاء.. طبيب يوجه مناشدة للمواطنين (فيديو)

قال الدكتور أشرف عقبة، رئيس أقسام الباطنة والمناعة بجامعة عين شمس، إن انخفاض أرقام الإصابات بفيروس كورونا أمر مبشر، ويعطي انطباعا أن مصر استطاعت أن تسيطر على زيادة الإصابات بالفيروس.





وشدد "عقبة"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأحد، على ضرورة استمرار الإجراءات الاحترازية الفترة المقبلة لتحقيق انخفاض أكبر في عدد الإصابات خاصة مع اقتراب فصل الشتاء، والذي قد يشهد خلط بين الإصابة بالأنفلونزا الموسمية وفيروس كورونا.





ونوه بأنه من الضروري أن يحرص المواطنين على الحصول على مصل الأنفلونزا مع بداية فصل الشتاء، خاصة كبار السن، وأصحاب الأمراض المزمنة.





أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس، السبت، عن خروج 800 متعافيين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 65118 حالة حتى أمس.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 89 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 12 حالة جديدة.





وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.





وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس السبت، هو 97237 حالة من ضمنهم 65118 حالة تم شفاؤها، و5243 حالة وفاة.



