رياض العمر يغني لبيروت حبا وتضامنا من المغرب

الأحد 23/أغسطس/2020 - 01:04 م
بوابة الفجر
الفجر الفني
Advertisements

في مبادرة تضامنية من قلب جريح متيم بحب بلده، أطلق الفنان اللبناني رياض العمر، من مقر السفارة اللبنانية بالعاصمة المغربية الرباط، وبحضور السيد زياد عطا الله، السفير اللبناني بالمغرب، أغنية وطنية تنضاف إلى رصيده الفني، تحت عنوان "بيروت بتجمعنا"، تفاعلا مع الكارثة التي ضربت العاصمة اللبنانية، إثر انفجار المرفأ، الذي خلف العديد من الضحايا في الأرواح والخسائر المادية، وحولها إلى مدينة منكوبة.


الأغنية الجديدة، التي كتب كلماتها أحمد عصام، ولحنها الموسيقي اللبناني المعروف أحمد بركات، ووزعها الموسيقى المغربي كريم السلاوي، صدرت أخيرا في نسختين، الأولى على شكل "آرت وورك" من إنجاز المصمم ميد زكي، والثانية على شكل فيديو كليب توثيقي من توقيع المخرج المتميز إدريس الروخ، وإشراف عام من المخرج عبد الواحد امجاهد، تضمن لقطات مؤلمة من قلب الحدث الذي نددت به جميع بلدان العالم، معلنة تضامنها اللا محدود مع الشعب اللبناني العاشق للحياة.


وبقدر ما خرجت الأغنية مفعمة بالألم والتفاؤل بمستقبل أفضل ل"ست الدني"، من خلال مقاطع يتغنى بها رياض العمر (من قلب الدمار، شرقت شمس النهار، ما راح ننسى وبطل فينا، نسكت عا اللي صار)، لم تكن تخلو أيضا من نبرة ألم وحزن عاشهما الفنان، كمواطن لبناني متغرب عن بلده وبعيد عن أهله، يحز في نفسه ما حدث لوطنه، من جهة، وكإنسان فقد عزيزا غاليا على قلبه، بعد مقتل عمه العميد الركن الشهيد جهاد عمر، الذي ذهب ضحية الانفجار نفسه، دون أن يتمكن من وداعه أو حضور جنازته، بسبب ظروف كورونا، مما جعل مأساته مضاعفة، من جهة أخرى.


يقول رياض العمر: "الأغنية رسالة محبة وتضامن أبعثها من المغرب، بلدي الثاني، الذي احتضنني منذ سنوات، وأسست فيه لحياة ثانية مستقرة آمنة، إلى وطني لبنان، الذي هاجرت منه مكرها، تاركا ذكرياتي وأهلي وربعي وأصدقائي وجزءا من روحي، أردت أن أشارك من خلالها الجمهور في كل مكان، عميق حزني وتأثري بالمأساة التي شهدتها بيروت، وأعبر عن صادق ألمي ومواساتي للمنكوبين من أبناء شعبي، وأسر الضحايا".


من جهته، هنأ السفير اللبناني بالمغرب، السيد زياد عطا الله، الفنان رياض العمر وكل من ساهم في عمله الفني الجديد، بصدور الأغنية ونجاحها، معتبرا عنوان الأغنية" بيروت بتحمعنا" خير معبر عن هوية هذه المدينة التي تعد قبلة للثقافة ومنارة للحداثة والحضارة، والتي لا تزيدها الضربات والتحديات والحروب إلا بريقا وسحرا، مضيفا، في كلمته التي ألقاها سعادته بالمناسبة، "بيروت تجمعنا فعلا، في مآسيها ونجاحاتها، في حربها وسلمها، في تاريخها ومستقبلها، في كنائسها وجوامعها".


من جانب آخر، يتقدم الفنان اللبناني المقيم منذ سنوات طويلة بالمغرب، والذي احتضنه المغاربة كواحد منهم، بعد أن عبر عن ولاءه وحبه في عديد المناسبات الوطنية، من خلال هذا العمل الفني الوطني، بالشكر والتقدير والمحبة للمملكة المغربية قيادة وشعبا، وبفائق العرفان بالجميل لجلالة الملك محمد السادس نصره الله، على تعاطفه النبيل مع لبنان وشعبه الطيب، وعلى مبادرته السخية والكريمة التي خص بها بلد الأرز بعد النكبة التي حلت بعاصمته بيروت.

أخبار تهمك

طلب فايلر من الخطيب بعد الخسارة أمام الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

زيدان يطلب ضم "الشقيقين"

منذ حوالي 3 ساعات

الزمالك يرد على أنباء رحيل فرجاني إلى بيراميدز

منذ أقل من ساعة

عاجل| أقل عدد إصابات ووفيات.. "الصحة" تصدر بيان مهم بشأن فيروس كورونا

منذ حوالي 14 ساعة

برشلونة يُحدد سعر حارسه.. وعملاق إنجليزي يقترب

منذ ساعتين و 30 دقيقة

قيمة اشتراكات مترو الأنفاق بعد الزيادة الأخيرة (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

نجم الزمالك السابق يطالب إدارة الأهلي بمعاقبة مروان محسن

منذ أقل من نصف ساعة

ميدو مهاجما وليد سليمان: ما فعلته قد يصيب مدربك بسكتة قلبية

منذ حوالي 5 ساعات

بيريز يحدد بديل زيدان لقيادة ريال مدريد

منذ ساعة و 22 دقيقة

فايلر يعطي الضوء الأخضر لرحيل نجمي الأهلي

منذ ساعتين و 55 دقيقة

مانشستر سيتي يتجه لحسم صفقة برشلونة

منذ نصف ساعة

عاجل - أول تعليق من فايلر عقب خسارة الأهلي أمام الزمالك

منذ حوالي 14 ساعة

موعد مباراتي الأهلي والوداد في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ ساعة و 28 دقيقة

رسالة مهمة من وزير التعليم العالي بشأن كورونا (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

تشكيل برشلونة في حال رحيل ميسي وسواريز

منذ حوالي 4 ساعات

صفقة تبادلية نارية بين برشلونة وأياكس هذا الصيف

منذ ساعة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
12:31 م

صفقة تبادلية نارية بين برشلونة وأياكس هذا الصيف

طلب فايلر من الخطيب بعد الخسارة أمام الزمالك

10:04 ص

فايلر يعطي الضوء الأخضر لرحيل نجمي الأهلي

10:35 ص

مانشستر سيتي يتجه لحسم صفقة برشلونة

01:00 م

بيريز يحدد بديل زيدان لقيادة ريال مدريد

12:08 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هيروشيما أخرى فى بيروت

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: عملية المخابرات الأمريكية لإنقاذ عـرش الملك فاروق سميت «الزير السمين»

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 8.. «رأفت الهجان » درة تاج الدراما المصرية