مهرجان مالمو للسينما العربية يعلن أسماء المشروعات المؤهلة للتنافس على منح التطوير

الأحد 23/أغسطس/2020 - 01:03 م
بوابة الفجر
أحمد رمضان متولي
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كشف مهرجان مالمو للسينما العربية عن قائمة المشروعات المختارة للمشاركة والتنافس على منح التطوير ومنح ما بعد الإنتاج للنسخة السادسة من سوق ومنتدى مالمو، والذي يقام على هامش الدورة العاشرة للمهرجان بين 8 و13 أكتوبر المقبل.

المهرجان اختار 21 مشروعًا من بين 80 مشروعًا تقدمت للمشاركة، بواقع 41 مشروعًا تقدمت لمنح التطوير و39 مشروعًا تقدمت لمنح ما بعد الإنتاج. وتتنافس المشروعات المختارة على المنح في خمسة فئات: تطوير الأفلام القصيرة، تطوير الأفلام الروائية الطويلة، تطوير الأفلام الوثائقية الطويلة، ومنح ما بعد الإنتاج للأفلام الروائية والوثائقية.

مؤسس ورئيس مهرجان مالمو محمد قبلاوي تحدث عن استمرار أنشطة سوق ومنتدى مالمو بما فيها المنح، فقال: "بالرغم من الظروف العسيرة التي يمر بها العالم كله هذا العام، إلا أن التزام مهرجان مالمو بدعم السينما العربية، وسعيه المستمر لبناء جسور الإنتاج المشترك بين العالم العربي ودول الشمال، كان التزامًا لا بد وأن نسعى لاستمراره مهما كانت الظروف. فريق المهرجان يعمل على مدار الساعة ليُقام المهرجان بأفضل شكل ممكن مع التزام كامل بالاشتراطات الصحية للحكومة السويدية، لكن استمرار دور المنتدى وبرنامج المنح في دعم صناع الأفلام العرب عبر السنوات أمر لا يقبل النقاش"ر

هذا ويتضمن برنامج المنح المقدمة من سوق ومنتدى مالمو هذا العام توزيع 19 جائزة على المشروعات يفوق مجموع قيمتها 140 ألف دولار أمريكي.

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