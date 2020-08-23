عرض الجزء الثاني من الدراما الصعيدية الأشهر"سلسال الدم" على "MBC مصر"

الدراما الصعيدية الأكثر نجاحاً وإرتباطاً لدي قطاعات متنوعة من المشاهدين، "سلسال الدم" تبدأ قناة "MBC مصر" من "غداً" عرض الجزء الثاني منها يومياً من الأحد للخميس في تمام السادسة مساءً.





"سلسال الدم" دراما صعيدية مميزة تدور أحداثُها بقرية الصفوانية التى تقع على مشارف الجبل بمركز نجع حمادى بمحافظة قنا فى قلب الصعيد، وتتمحور الأحداث حول "هارون" وصراع ممتد مع "نصره"، حيث تنطلق الأحداث والصراعات حول عُمدة القرية "هارون" صاحب الشخصية القوية والمُتسلطة الذي يُحاول فرض نفوذه على أهالى القرية ويخوض صراعاً مع أبناء عائلة "الشعايبة"، ثم تمتد الأحداث اليومية وتتقاطع بين مُعاناة المواطنين البسطاء وبين صراعات الطامعين فى السلطة داخل القرية، وتنتقل الأحداث بسلاسة وعمق درامي بين بطلي المُسلسل "عبلة كامل"، و"رياض الخولي" وينتقل الصراع بين العام والخاص ويرصد المسلسل بوعى الكثير من المشاكل الإجتماعية التي تُعانى منها قُري الصعيد ويوظفها فى قالب درامى ويربط بينها وبين التطورات السياسية التي شهدها المُجتمع المصري في سنوات ما بعد الثورة.





مسلسل "سلسال الدم"، يجمع نُخبة من صُناع الدراما وهو من تاليــف مجدي صابر، وإخراج مصطفى الشال، وبطولة عبلة كامل، رياض الخولي، وأحمد بدير، ورانيا فريد شوقي، وأحمد سلامة، وعلا غانم، وأحمد سعيد عبدالغني، وراندا البحيري، فادية عبد الغني، وضياء عبد الخالق، ومنة فضالي، ورشوان توفيق، وجمال اسماعيل، وكريم كوجك، وأميرة هاني، وهادي الجيار، وسمير حسني، وأحمد حلاوة.





يُعرض مسلسل "سلسال الدم" على" MBCمصر" يومياً من الأحد إلى الخميس، الساعة 6:00 مساءً، ويبدأ عرضه الإثنين 24 أغسطس 2020 على" MBCمصر".











