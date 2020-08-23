مستقبل وطن لم يسلم من الصراعات

الأحد 23/أغسطس/2020 - 12:58 م
بوابة الفجر
أسماء حسانين
Advertisements
تسببت انتخابات مجلس الشيوخ فى أزمات داخل عدد من الأحزاب، خاصة التى لم توفق فى المعركة الانتخابية، حيث تقدم عدد كبير من أعضاء حزب المصريين الأحرار باستقالتهم، اعتراضا على خروج الحزب من السباق الانتخابى، وعدم انضمامه للقائمة الوطنية، بعد أن كان صاحب الأغلبية فى دور الانعقاد الأول لمجلس النواب قبل أن ينضم أعضاؤه إلى مستقبل وطن. أما حزب الغد برئاسة موسى مصطفى موسى فشد صراعا آخر بين قياداته ممثل فى رئيس الحزب، ونائبه محمود عبد المنعم، حيث يتهم الأخير، رئيس الحزب بالفشل فى إدارة المشهد أثناء انتخابات مجلس الشيوخ، والذى خرج منها الحزب أيضا خالى الوفاض، الأمر الذى أدى إلى مطالبة أعضاء وقيادات الحزب على رأسهم النائب الأول محمود عبد المنعم بتنحى موسى مصطفى موسى عن منصبه رئيسا للحزب، بدعوى أنه كان لابد من بزوغ نجم الحزب بعد منافسته فى الانتخابات الرئاسية الأخيرة، إلا أن ما حدث هو العكس تماما.

أما حزب مستقبل وطن الحاصل على نصيب الأسد فى انتخابات مجلس الشيوخ، شهد هو الآخر حالات استقالات من أعضائه بدعوى عدم استجابة الحزب لهم فى طلب التحقيق مع المسئولين بالحزب عن إدارة انتخابات الشيوخ، والدعاية التى أبرمت اثناء الانتخابات والتى صورت الحزب على أنه يستغل سلاح المال السياسى فقط بالانتخابات.



أخبار تهمك

موعد مباراتي الأهلي والوداد في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ ساعة و نصف

زيدان يطلب ضم "الشقيقين"

منذ حوالي 3 ساعات

برشلونة يُحدد سعر حارسه.. وعملاق إنجليزي يقترب

منذ ساعتين و 31 دقيقة

ميدو مهاجما وليد سليمان: ما فعلته قد يصيب مدربك بسكتة قلبية

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - أول تعليق من فايلر عقب خسارة الأهلي أمام الزمالك

منذ حوالي 14 ساعة

تشكيل برشلونة في حال رحيل ميسي وسواريز

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل| أقل عدد إصابات ووفيات.. "الصحة" تصدر بيان مهم بشأن فيروس كورونا

منذ حوالي 14 ساعة

طلب فايلر من الخطيب بعد الخسارة أمام الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

نجم الزمالك السابق يطالب إدارة الأهلي بمعاقبة مروان محسن

منذ أقل من نصف ساعة

مانشستر سيتي يتجه لحسم صفقة برشلونة

منذ نصف ساعة

صفقة تبادلية نارية بين برشلونة وأياكس هذا الصيف

منذ ساعة

الزمالك يرد على أنباء رحيل فرجاني إلى بيراميدز

منذ أقل من ساعة

قيمة اشتراكات مترو الأنفاق بعد الزيادة الأخيرة (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

فايلر يعطي الضوء الأخضر لرحيل نجمي الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

رسالة مهمة من وزير التعليم العالي بشأن كورونا (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

بيريز يحدد بديل زيدان لقيادة ريال مدريد

منذ ساعة و 23 دقيقة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
12:31 م

صفقة تبادلية نارية بين برشلونة وأياكس هذا الصيف

طلب فايلر من الخطيب بعد الخسارة أمام الزمالك

10:04 ص

فايلر يعطي الضوء الأخضر لرحيل نجمي الأهلي

10:35 ص

مانشستر سيتي يتجه لحسم صفقة برشلونة

01:00 م

بيريز يحدد بديل زيدان لقيادة ريال مدريد

12:08 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هيروشيما أخرى فى بيروت

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: عملية المخابرات الأمريكية لإنقاذ عـرش الملك فاروق سميت «الزير السمين»

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 8.. «رأفت الهجان » درة تاج الدراما المصرية