نسرين طافش تظهر بإطلالة أنيقة عبر "الإنستجرام"

الأحد 23/أغسطس/2020 - 01:01 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
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غازلت الفنانة نسرين طافش محبيها بصورة جديدة لها عبر صفحتها الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهرت نسرين بالصورة بإطلالة لافته مرتدية فستان طويل ، وتركت شعرها منسدلاً ، ووضعت ميكب هادئ يبرز جمالها.

وعلقت علي الصورة وكتبت : أنا لست أفكاري ولست مشاعري ولست مفاهيمي الحسية ولست تجاربي ولست محتوي حياتي ، بل أنا الحياة أنا الفضاء الذي يحدث فيه كل شئ .. أنا الوعي أنا الآن أنا الكينونة.


يشار أن الفنانة نسرين طافش حاليُا تواصل تصوير مشاهدها في مسلسل "الوجه الآخر" الذي يقوم ببطولته نخبة من النجوم منهم
ماجد المصري، هبه الأباصيري، مادلين طبر، ندى موسى، عماد رشاد، حنان سليمان، دينا المصري، أحمد خليل.

مسلسل "الوجه الآخر "قصة ماجد المصري، وتأليف فداء الشندويلي، وإخراج سميح النقاش، وينتمي لنوعية أعمال الـ 45 حلقة، ومن المقرر عرضه خلال الأيام المقبلة.

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