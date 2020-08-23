نائب محافظ القليوبية يحيل 64 طبيبا وصيدليا بمستشفى بهتيم للتحقيق

أحال الدكتور سمير حماد نائب محافظ القليوبية، 64 طبيبا، وصيدليا، وأخصائي علاج طبيعي، بمستشفى بهتيم المركزي للتحقيق لتغيبهم عن العمل، رغم إثبات حضورهم بكشوف الحضور.





وجاء ذلك خلال جولة مفاجئة لمستشفى بهتيم المركزي، صباح اليوم، وخلال جولته بالمستشفى التي شملت المرور على أقسام الاستقبال والعيادات الخارجية والمعامل تلاحظ غياب عدد كبير من الأطباء.





وكان عدد الأطباء المتغيبين 37 طبيبا و7 أطباء أسنان و12 صيدليا و8 أخصائي علاج طبيعي، وجرى إثبات الواقعة بكشوف الحضور، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.





وشدد نائب المحافظ على ضرورة الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، والالتزام بالحضور وفقا للجداول المعلنة مشيرا إلى أن تقديم الخدمة الطبية اللازمة للمواطنين هو واجب وطني غير مسموح بالتخاذل فيه.





جدير بالذكر أن نائب المحافظ تفقد خلال الأسبوع الماضي مستشفى الخصوص المركزي والذي تبين غياب 9 أطباء وصيادلة بها كما تفقد عددا من الوحدات الصحية بشبين القناطر، في إطار متابعة انتظام سير العمل وتقديم الخدمات الطبية اللائقة بالمواطنين.



