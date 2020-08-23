تفاصيل الثواني الأولى من حادث الطائرة الأوكرانية المنكوبة في إيران

كشف رئيس هيئة الطيران المدني الإيراني، اليوم الأحد، عن تفاصيل اللحظات الأولى التي حدثت في الطائرة الأوكرانية المنكوبة بعد انفجار الصاروخ الأول وما تلاها من وقائع بعد انفجار الصاروخ الثاني.

ونقلت وسائل إعلامية، عن رئيس هيئة الطيران المدني الإيراني، قوله: " تسجيل الصوت في قمرة القيادة توقف بعد 19 ثانية من انفجار الصاروخ الأول، ووصول الصاروخ الثاني إلى جوار الطائرة بعد 25 ثانية على الأقل، وليس هناك أي معلومات في الصندوق الأسود حول أداء الصاروخ الثاني وآثاره على الطائرة".

وأضاف رئيس هيئة الطيران المدني الإيراني، أن انفجار الصاروخ الأول أحدث أضرارا جسيمة بالطائرة واصطدامه بها إدى إلى انقطاع FDR و CVR خلال 19 ثانية.. ولكن أداء وحديث وردة فعل طاقم الطائرة تشير إلى سلامته جسديا بعد انفجار الصاروخ الأول".

وكان رئيس هيئة الطيران، أكد أن قراءة بيانات الصندوقين الأسودين تمت تحت مسؤولية هيئة الطيران المدني الإيراني بمساعدة تقنية من فرنسا، منوها بأن عملية قراءة البيانات حضرها ممثلون من أمريكا، الدولة المصنعة للطائرة، ومن أوكرانيا وفرنسا، بالإضافة إلى كندا وبريطانيا والسويد.

وأوضح: "قراءة بيانات الصندوقين الأسودين تمت بشكل جيد ومن دون أي مشكلات تقنية.. نشكر فرنسا على تقبلها تقديم المساعدة التقنية في قراءة الصندوقين الأسودين.. معلومات الصندوقين الأسودين باتت بحوزة ممثلي الدول ذات الصلة بالطائرة"

وأشار المسؤول الإيراني، إلى أن تحليل بيانات الصندوقين الأسودين تم بهدف تجنب أحداث مشابهة مستقبلا، داعيا إلى عدم توظيف هذا الحادث لأغراض سياسية.

وشدد المسؤول لكافة شركات الطيران التي تجنبت عبور الأجواء الإيرانية بعد الحادث أن سماء إيران ستكون آمنة.