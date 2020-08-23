حجاج عبد العظيم يحتفل بهذه المناسبة الخاصة

الأحد 23/أغسطس/2020 - 12:42 م
بوابة الفجر
روان هيثم
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نشر الفنان حجاج عبد العظيم صورة جديدة له، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وقام الفنانين بتهنئته ومساندته والاحتفال معه بافتتاح كافيه خاص به من بينهم أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية وأحمد بدير وابراهيم السمان.

وعلق أحد المتابعين قائلاً: "ألف مبروك ربنا يجعله فتحة خير عليك".

يذكر أن آخر أعمال حجاج عبد العظيم مشاركته في مسلسل "نصيبي وقسمتك" في حكاية" على الهادى يا زبادي"، إخراج مصطفى فكري، وخاض بطولتها نسرين أمين ونبيل عيسى وحجاج عبد العظيم ومدحت تيخا، وإيناس مكي.


نشر الفنان حجاج عبد العظيم صورة جديدة له، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وقام الفنانين بتهنئته ومساندته والاحتفال معه بافتتاح كافيه خاص به من بينهم أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية وأحمد بدير وابراهيم السمان.

وعلق أحد المتابعين قائلاً: "ألف مبروك ربنا يجعله فتحة خير عليك".

يذكر أن آخر أعمال حجاج عبد العظيم مشاركته في مسلسل "نصيبي وقسمتك" في حكاية" على الهادى يا زبادي"، إخراج مصطفى فكري، وخاض بطولتها نسرين أمين ونبيل عيسى وحجاج عبد العظيم ومدحت تيخا، وإيناس مكي.
حجاج عبد العظيم يحتفل بهذه المناسبة الخاصة
حجاج عبد العظيم يحتفل بهذه المناسبة الخاصة
حجاج عبد العظيم يحتفل بهذه المناسبة الخاصة
حجاج عبد العظيم يحتفل بهذه المناسبة الخاصة
حجاج عبد العظيم يحتفل بهذه المناسبة الخاصة
حجاج عبد العظيم يحتفل بهذه المناسبة الخاصة
حجاج عبد العظيم يحتفل بهذه المناسبة الخاصة
حجاج عبد العظيم يحتفل بهذه المناسبة الخاصة

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