شاهد كيف كان بوراك أوزجيفيت قبل الشهرة

الأحد 23/أغسطس/2020 - 12:42 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
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أثارت صورة قديمة للممثل التركي بوراك أوزجيفيت تعود الى مرحلة قبل الشهرة، جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، وحيرة لمتابعيه حيث بدا فيها بوراك بملامح مختلفة عن الآن، وهذا ما جعل البعض يعتقد أن بوراك أوزجيفيت خضع لعمليات تجميل ليصبح أكثر وسامة كما هو الآن.

يشار أن بوراك أوزجفيت يتمتع برصيد هائل من الأعمال المتوجة بالنجاح ، منها فيلم حمل عنوان “بالي بيك”، اضافة الى شهرته في مسلسل (الحب الاعمى) الذي عرض عام 2015.

ويتماع أوزجيفيت بمسيرة فنية حافلة حيث صُنِّف كأفضل عارض أزياء في تركيا عام 2003، واشتهر في العالم العربي بدورهِ في مسلسل الحب المستحيل بدور عمر، وفي عام 2013 مثل في مسلسل (طائر النمنمة) بدور البطل (بوراك) مع الممثلة فخرية أوجن، وفيلم (العشق يشبهك) مع فخرية أوجن في عام 2014. تخرج بوراك من جامعة مرمرة من كلية الفنون الجميلة قسم التصوير، وبعد تخرجهِ عمل في مجال عرض الأزياء حيث حصل على لقب أفضل عارض أزياء عام 2003.

والجدير ذكره ان آخر أعمال بوراك مسلسل حريم السلطان والذي حقق خلاله نجاحاً جماهيرياً وشهرة واسعة.

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