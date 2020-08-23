تصارع موجة ثانية.. أستراليا تسجل 17 وفاة جديدة بكورونا

الأحد 23/أغسطس/2020 - 12:03 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات
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أعلنت السلطات الصحية الأسترالية، اليوم الأحد، تسجيل 17 وفاة جديدة بفيروس كورونا جميعها في ولاية فيكتوريا، لكنها أوضحت أن العدوى داخل الولاية تتخذ منحى نزوليا.

 

وتقترب ولاية فيكتوريا من منتصف فترة عزل عام مدتها ستة أسابيع، حيث رصدت 208 حالات إصابة جديدة في الساعات الـ24 الماضية.

 

وكشف رئيس حكومة الولاية، دانييل آندروز، أن 11 حالة من بين الوفيات المعلنة في الساعات الماضية مرتبطة بظهور الوباء داخل دور للمسنين.

 

وقال دانييل آندروز: "سنتغلب على الموجة الثانية هذه. وسنتمكن حينها من البدء في فتح الأنشطة والأعمال. لا يمكننا تحديد توقيت معين لذلك. لكن هدفي هو أن ينتهي العام وقد عادت الحياة لطبيعتها".

 

وكانت حصة ولاية فيكتوريا أكثر من 80% من مجموع الوفيات بمرض كوفيد-19 في أستراليا البالغة 502 وفاة. وبلغ عدد المصابين في الوباء في أستراليا زهاء 24500 حالة إصابة.

 

وذكرت صحيفة "سيدني مورنينغ هيرالد"، الأحد، أنه مع تباطؤ انتشار المرض، تناقش حكومات الولايات والحكومة الاتحادية تخفيف الحد الأقصى للأستراليين العائدين للبلاد، والبالغ 4000 في الأسبوع، للمساعدة في إعادة من تقطعت بهم السبل في الخارج.

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فيروس كورونا أستراليا 17 وفاة

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