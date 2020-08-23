مانشستر سيتي يتجه لحسم صفقة برشلونة

الأحد 23/أغسطس/2020 - 01:00 م
لاوتارو مارتينيز
لاوتارو مارتينيز
أمل الحلفاوي
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بات نادي مانشستر سيتي قريبا للغاية من ضم هدف نادي برشلونة الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، في ظل رغبة بيب جوارديولا في تدعيم الخط الهجومي للفريق خلال منافسات الموسم المقبل.

وبحسب ما ذكرته صحيفة ذا صن البريطانية، فإن مانشستر سيتي لديه الرغبة في الحصول على خدمات لاوتارو مارتينيز مهاجم انتر ميلان الإيطالي بشكل نهائي لتدعيم الخط الهجومي للفريق، وتعويض سيرجو اجويرو الذي بات قريبا من الرحيل عن النادي.

وأضافت الصحيفة البريطانية، أن إدارة مانشستر سيتي الإنجليزي وضعت مبلغ 90 مليون يورو من أجل إتمام صفقة لاوتارو مارتينيز بشكل رسمي.

وأشارت الصحيفة إلى أن مانشستر سيتي الإنجليزي لايمانع في بيع لاعبين من أجل إتمام عملية التعاقد مع بيب جوارديولا وتنفيذ طلبات بيب جوارديولا للتربع على عرش المسابقات المحلية والقارية.

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