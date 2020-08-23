92.7 مليون جنيه خسائر "دايس" خلال النصف الأول من 2020

الأحد 23/أغسطس/2020 - 11:26 ص
دايس للملابس الجاهزة
دايس للملابس الجاهزة
نيفين سمير
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كشفت البورصة المصرية اليوم عن القوائم المالية  المجمعة لشركة دايس للملابس الجاهزة  خلال النصف الأول من 2020 ، حيث أسفرت النتائج علي أنها حققت خسائر بلغت 92.76 مليون جنيه ، مقابل أرباح بلغت 73.014 مليون جنيه في الفترة المقارنة من 2019.

وتراجعت مبيعات الشركة خلال الفترة السابق ذكرها  إلى 445.11 مليون جنيه، مقابل مبيعات بلغت 731.29 مليون جنيه في النصف المقارن من العام الماضي.

وحققت الشركة خسائر مستقلة بلغت 101.5مليون جنيه خلال الستة أشهر الأولى من 2020، مقابل أرباح بلغت 56.98 مليون جنيه في الفترة المقارنة من 2019.

وسجلت الشركة صافي أرباح بلغت نحو 120.82 مليون جنيه خلال 2019، مقابل 160.08 مليون جنيه أرباحاً خلال 2018.

وارتفع سهم الشركة في البورصة المصرية اليوم بنسبة 0.89% ليصل سعره الي 1.4 جنيه.

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