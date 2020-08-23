موعد مباراتي الأهلي والوداد في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" منذ عدة أيام رسميا مواعيد مباريات الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا.





وقد تأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا فريقين من مصر وفريقين من المغرب وهم الأهلي والزمالك من مصر والوداد والرجاء من المغرب.





وستكون مباريات نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا بين كل من فريق الأهلي والوداد في لقاء وفريق الزمالك والرجاء في اللقاء الثاني.





ويستعد النادي الأهلي لمواجهة نظيره نادي الوداد البيضاوي يوم 25 سبتمبر المقبل ضمن منافسات ذهاب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا على أرض الوداد المغرب.





بينما ستقام مبارة إياب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا بين الأهلي والوداد البيضاوي في يوم 2 من شهر أكتوبر المقبل على أرض الأهلي في مصر.



