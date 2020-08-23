موعد مباراة الهلال المقبلة في الدوري السعودي للمحترفين

الأحد 23/أغسطس/2020 - 12:01 م
الهلال السعودي
الهلال السعودي
أميرة فطيم
Advertisements
يستضيف ملعب جامعة الملك سعود، مباراة نارية تجمع بين فريق الهلال ونظيره الفيصلي، يوم الثلاثاء الموافق 25 أغسطس الجاري، في إطار منافسات الجولة الـ27 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

موعد مباراة الهلال ضد الفيصلي في الدوري السعودي:-

ستنطلق المباراة الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، والسابعة بتوقيت السعودية، والساعة الثامنة مساءً بتوقيت الإمارات، وفي تمام الساعة الرابعة عصرا بتوقيت جرينتش.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال ضد الفيصلي في الدوري السعودي:-

وستذاع المباراة عبر قناة ksa sport، التابعة لشبكة قنوات السعودية الرياضية والمالكة لحقوق البث الحصري لمباريات الدوري السعودي.

ويسعى الزعيم لتعويض الهزيمة القاسية التي تعرض لها في أخر مواجهة له بالبطولة، أمام فريق الأهلي في الكلاسيكو بهدفين مقابل هدف، فيما يخطط الفيصلي لتحقيق نتيجة إجابية للدخول في المربع الذهبي.

ويعتلي الهلال صدارة جدول ترتيب البطولة برصيد 60 نقطة، متفوقا على غريمه الأزلي النصر صاحب المركز الثاني برصيد 60 نقطة، فيما يتواجد الفيصلي في المركز الخامس برصيد 42 نقطة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

موعد مباراة الهلال رياضة الهلال اخبار الرياضة

أخبار تهمك

ميدو مهاجما وليد سليمان: ما فعلته قد يصيب مدربك بسكتة قلبية

منذ حوالي 3 ساعات

رسالة مهمة من وزير التعليم العالي بشأن كورونا (فيديو)

منذ حوالي 3 ساعات

تشكيل برشلونة في حال رحيل ميسي وسواريز

منذ ساعتين و 38 دقيقة

نجم الزمالك السابق لـ"فايلر": "فين صالح جمعة والكورة لا تتناسب مع أسلوب العند""

منذ ساعتين و 46 دقيقة

عقبة جديدة.. تجبر ميسي على البقاء في برشلونة

منذ حوالي 6 ساعات

طلب فايلر من الخطيب بعد الخسارة أمام الزمالك

منذ ساعتين

مفاجأة.. نجم الزمالك السابق يرحل للأهلي بدون مغالاة مادية

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل - أول تعليق من فايلر عقب خسارة الأهلي أمام الزمالك

منذ حوالي 12 ساعة

زيدان يطلب ضم "الشقيقين"

منذ أقل من ساعتين

نجم الزمالك السابق: الخطيب وقع في فخ مرتضى

منذ حوالي 5 ساعات

فايلر يعطي الضوء الأخضر لرحيل نجمي الأهلي

منذ ساعة و نصف

حقيقة رحيل فايلر لتدريب بيراميدز

منذ أقل من ساعة

قيمة اشتراكات مترو الأنفاق بعد الزيادة الأخيرة (فيديو)

منذ ساعتين و 54 دقيقة

عاجل| أقل عدد إصابات ووفيات.. "الصحة" تصدر بيان مهم بشأن فيروس كورونا

منذ حوالي 12 ساعة

ميدو يكشف عن الخطأ الفادح الذي ارتكبه فايلر أمام الزمالك

منذ ساعة و 28 دقيقة

برشلونة يُحدد سعر حارسه.. وعملاق إنجليزي يقترب

منذ ساعة و 8 دقيقة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
10:35 ص

فايلر يعطي الضوء الأخضر لرحيل نجمي الأهلي

طلب فايلر من الخطيب بعد الخسارة أمام الزمالك

10:04 ص

زيدان يطلب ضم "الشقيقين"

10:16 ص

عاجل - أول تعليق من فايلر عقب خسارة الأهلي أمام الزمالك

11:45 م

قيمة اشتراكات مترو الأنفاق بعد الزيادة الأخيرة (فيديو)

09:14 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هيروشيما أخرى فى بيروت

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: عملية المخابرات الأمريكية لإنقاذ عـرش الملك فاروق سميت «الزير السمين»

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 8.. «رأفت الهجان » درة تاج الدراما المصرية