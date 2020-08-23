موعد مباراة الهلال المقبلة في الدوري السعودي للمحترفين

يستضيف ملعب جامعة الملك سعود، مباراة نارية تجمع بين فريق الهلال ونظيره الفيصلي، يوم الثلاثاء الموافق 25 أغسطس الجاري، في إطار منافسات الجولة الـ27 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.





موعد مباراة الهلال ضد الفيصلي في الدوري السعودي:-





ستنطلق المباراة الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، والسابعة بتوقيت السعودية، والساعة الثامنة مساءً بتوقيت الإمارات، وفي تمام الساعة الرابعة عصرا بتوقيت جرينتش.





القنوات الناقلة لمباراة الهلال ضد الفيصلي في الدوري السعودي:-





وستذاع المباراة عبر قناة ksa sport، التابعة لشبكة قنوات السعودية الرياضية والمالكة لحقوق البث الحصري لمباريات الدوري السعودي.





ويسعى الزعيم لتعويض الهزيمة القاسية التي تعرض لها في أخر مواجهة له بالبطولة، أمام فريق الأهلي في الكلاسيكو بهدفين مقابل هدف، فيما يخطط الفيصلي لتحقيق نتيجة إجابية للدخول في المربع الذهبي.





ويعتلي الهلال صدارة جدول ترتيب البطولة برصيد 60 نقطة، متفوقا على غريمه الأزلي النصر صاحب المركز الثاني برصيد 60 نقطة، فيما يتواجد الفيصلي في المركز الخامس برصيد 42 نقطة.



