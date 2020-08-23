عزل 19 مبنى سكنيا بالعاصمة الأردنية عمان بسبب كورونا

الأحد 23/أغسطس/2020 - 11:41 ص
الأردن
الأردن
وكالات
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عزلت السلطات الأردنية، 19 مبنى سكنيا في العاصمة عمان 5 منها في منطقة الأشرفية، وذلك بعد اكتشاف إصابات جديدة بفيروس كورونا فيها.

 

ووفقًا لمحافظ عمان، سعد الشهاب، تقع هذه المباني في مناطق تلاع العلي وخريبة السوق وسحاب خشافية الدبايبة وخلدا ومرج الحمام وجبل عمان، الدوار الرابع والصويفية وأم البساتين وجبل الزهور وجبل الجوفة والشميساني والبيادر وطلوع المصدار وماركا الشمالية وخمس بنايات في منطقة الأشرفية.

 

وقال محافظ عمان، إن عدد البنايات المعزولة في محافظة العاصمة نتيجة إصابات كورونا حتى الآن تبلغ 63 بناية، مشددا على أنه يتم التعامل مع البنايات وتعقيمها لمنع انتشار العدوى وفقا للبروتوكول الصحي المعتمد. ولفت الشهاب إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة وتأمين دورية شرطة لضمان عدم دخول أو خروج أي شخص إلى المباني السكنية تلك وحتى تتمكن فرق التقصي الوبائي من أخذ العينات، مشددا على أن هذه المباني ستبقى تحت الحجر حتى ظهور نتائج فحص العينات.

 

والجدير بالذكر، أن عدد الإصابات الإجمالي بفيروس كورونا في الأردن وصل إلى 1576 فيما تم تسجيل 11 حالة وفاة مرتبطة بالمرض.

 

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فيروس كورونا عمان عزل 19 مبني الأردن

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